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Взрывы в Донецке: оккупанты в панике из-за прямого попадания в «администрацию»

  • 20.10.2022, 8:57
  • 3,834
Взрывы в Донецке: оккупанты в панике из-за прямого попадания в «администрацию»

Удары были нанесены в Ворошиловском районе города.

Во временно оккупированном Донецке поздно вечером 19 октября прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили о «попадании в администрацию».

Громко было в Ворошиловском районе города. Об этом сообщили местные телеграммы-канал, пишет «24 канал».

Местные жители жалуются, что «хлопок» был очень громким. От него в некоторых домах тряслись окна. Большинство населения услышали 2 звука взрыва. На видео с места происшествия видно, что в небо поднялся столб дыма.

Кстати, после «хлопка» в Донецке случились перебои с интернетом.

Так называемая «власть» оккупированного города заявила о «прямом попадании в администрацию».

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