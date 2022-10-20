В Новой Зеландии запретили писать законы сложным языком 20.10.2022, 9:00

Люди имеют право понимать, о чем их просит правительство.

Парламент Новой Зеландии вечером 19 октября после трех чтений одобрил так называемый законопроект о простом языке. Он запрещает использование сложного юридического языка и узкоспециальной лексики в законодательстве и прочих официальных государственных документах, сообщает The Guardian.

«Закон о простом языке» предписывает чиновникам применять простой и понятный язык в своих документах. По мнению правительства, это позволит людям из всех слоев общества лучше понимать законодательство, особенно людям с невысоким уровнем образования, ограниченными возможностями, пожилым людям или тем, кому английский не родной. Сторонники закона утверждают, что он будет экономить деньги и время правительства, а четкая коммуникация с обществом — ключ к работающей демократии.

«Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, о чем их просит правительство, каковы их права и на что они имеют право от правительства», — сказала депутат Рэйчел Бояк, представлявшая законопроект.

Партии зеленых, лейбористов и маори (коренного народа Новой Зеландии) поддержали законопроект в парламенте. А вот оппозиция его раскритиковала и пообещала отменить в следующем году, если победит на выборах. По мнению противников закона, принятое решение ведет к проблемам и создаст новые уровни бюрократии в виде «полиции простого языка», чиновников, которые будут контролировать других госслужащих, чтобы те не применяли сложных выражений.

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