Лукашенко совершит «последний прыжок» на Украину 20.10.2022, 9:04

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фото: anadolu agency

Конец диктатора будет для него очень трудным.

Украинский историк Александр Палий считает, что конец Александра Лукашенко будет очень трудным. Поскольку, по его мнению, у белорусского диктатора грешков не меньше, чем у российского Владимира Путина.

Такое мнение высказал украинский историк в интервью ТСН.

«Нет, Лукашенко не попытается вернуться (в цивилизованный мир – ред.). Все, для него этот рубикон перейден . В лучшем случае он может рассчитывать на какого-то вассала. Когда он будет видеть, что Россия клонится к упадку, у нет нет никаких шансов, он будет играть роль лучшего вассала. Но может так случиться, скорее всего, произойдет.Что он вот этот последний скачок на Украину совершит.Он будет считать, что другого пути нет.То есть там почти ядерное оружие. Россия передаст ему ядерную оружие. Это тоже исключать нельзя. Хотя понятно, что американская сторона будет тогда соответствовать симметрично», — сказал он.

Эксперт добавил, что Лукашенко уцепился за власть, ведь он понимает, что без нее «он – никто». А Россия на этом играет, что ей удается.

«Лукашенко — это «совковый» человек. Это последние такие кадры. Он будет еще «совковым» еще во времена Горбачева. То есть, это такой человек, который понимает власть в таком толковании: без власти ты — пыль лагерная, ты — никто. Поэтому он вцепился в эту власть. Это «совковая» бюрократия. Россия постоянно на этом играла, что он уцепился за власть. И ей это удалось. Это – человек патологический. Конец будет очень тяжел, потому что он успел нагрешить немного меньше, чем Путин. Потому понятно, чем это все к нему вернется. Он не имеет вокруг себя ничего: ни народа, ни надежной бюрократии, ни своей страны. Он играет за себя, чем уничтожает Беларусь», - отметил Палий.

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