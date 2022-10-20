Украинский школьник с дроном помог уничтожить 100 боевых машин РФ 20.10.2022, 9:11

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О 15-летнем герое вышел комикс.

15-летний украинский школьник Андрей Покраса помог уничтожить 100 единиц техники врага.

Об этом сообщает Inker.

Подросток, обожающий кататься на скейтборде, еще и умело управляет дроном. И именно это умение позволило ему помочь защитникам Украины в Киевской области. Благодаря его работе ВСУ успешно обезвредили колонну техники врага, а сам Андрей стал героем комикса.

История подростка вдохновила на создание комикса

Андрей Покраса появился в комиксе «Дроновод». В нем рассказывается история украинского старшеклассника, оказавшегося первоклассным пилотом квадрокоптера. Так что в начале полномасштабного вторжения он присоединился к Теробороне вместе со своим отцом. Чтобы помогать выбивать врага из родной земли.

Комикс пересказывает реальную историю, когда подросток благодаря дрону помог ликвидировать колонну техники россиян. Она как раз продвигалась в сторону столицы.

«У местных терробороновцев было несколько дронов для аэроразведки, но не было опытного оператора. Так случилось, что единственным человеком, который мог бы управлять дроном, оказался местный подросток», – рассказывают авторы комикса.

Что известно об уничтоженной колонне врагов

О движении вражеской колонны техники сообщили бойцы территориальной общины. Они видели, как машины едут недалеко от села Березовка, по которому проходит Житомирская трасса. Этот населенный пункт, заметим, расположен почти в 40 километрах от столицы.

Чтобы уничтожить врага и его машины, украинским бойцам требовались точные координаты. Для этого необходимо было воспользоваться дроном. И единственным в окрестности умелым пользователем беспилотников оказался наш герой, 15-летний Андрей Покраса, к которому и обратились бойцы из ТРО.

«Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом регионе», – подчеркнул Юрий Касьянов, командующий отделом беспилотной разведки ВСУ.

Подросток со своим отцом выехали в поле, чтобы запустить в небо дрон. Сделали это они, рискуя собственными жизнями, но зная, почему их миссия очень важна. Выполняли ее, конечно, в сплошной тьме. И именно это сыграло на руку Андрюше. Дрону удалось зафиксировать колонну благодаря несуразности одного из водителей. Он просто забыл выключить фары.

Юный герой не медлил, сразу же передав ВСУ координаты колонны. Кроме того, он послал фотографии, которые удалось сделать с помощью беспилотника. Это и позволило ликвидировать вражеские машины, уверенно двигавшиеся в сторону Киева.

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