«Из 24 в живых осталось только шесть человек», – пленный «вагнеровец» рассказал о боях за Бахмут 2 20.10.2022, 9:20

8,190

Наемника ЧВК завербовали из тюрьмы в Рязани.

В Сети появились кадры из-под Бахмута, на которых можно увидеть пленных оккупантов, дающих «интервью» украинским защитникам. Оба утверждают, что сами сдались в плен, так как не хотели умирать.

Ресурс «Украина 365» обратил внимание на интервью «вагнеровца», который, к тому же, оказался зеком.

С его слов, его зовут Сергей, а завербован он из российской тюрьмы в Рязани (колония строгого режима) еще в августе. После «мобилизации» его сразу же бросили в район Бахмута.

Изначально обещали, что такие, как он, будут только на подхвате у штурмовых групп. Обещали, что будут подносить снаряды и так далее. Но на деле их бросили на передовую в самую гущу событий.

Во взводе было около 24 человек, и многие были не россияне - таджики, узбеки, дагестанец и др. Между собой практически не общались. После боев в живых осталось всего 6 человек.

Именно поэтому «вагнеровец» и принял решение сдаться, чтобы не стать 19-м трупом во взводе. Заключенный признался, что за 1,5 месяця нахождения в Украине зарплату не получал. Каждому наемнику обязательно выдавали гранату, чтобы тот себя подорвал в случае возможного пленения. Запрещали сдаваться в плен, а если и попадет, то не говорить, кто он и откуда родом.

Он не единственный заключенный «вагнеровец», который пожалел, что послушался Пригожина и поехал умирать в Украину. В конце ролика он продемонстрировал наколки на своем теле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».