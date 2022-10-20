Ученые обнаружили в картофеле эффективное лечебное вещество 1 20.10.2022, 9:23

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Препарат получил название соланимицин.

Ученым удалось получить новое противогрибковое лекарство из патогенных бактерий, которые поражают картофель. Препарат получил название соланимицин.

Об этом сообщает ASM.

На фоне возрастающей угрозы резистентности к антибиотикам ученые вынуждены заниматься исследованиями альтернативных вариантов. В ходе этого они нашли новый противогрибковый препарат.

Патогенную бактерию Dickeya solani впервые обнаружили 15 лет назад, которая на картофеле выглядит как мягкая и мокрая гниль. В более ранних исследованиях ученые установили, что Dickeya solani производит антибиотик, являющийся очень активным против многих грибковых патогенов растений.

Предварительное открытие и анализ генома бактерии показало, что благодаря бактерии можно синтезировать дополнительные антибиотики. По словам микробиологов, когда они заглушили гены, связанные с производством ооцидина, бактерия продолжала иметь противогрибковую активность.

Благодаря этим наблюдением идентифицировали соланимицин и генные кластеры, ответственные за белки, которые образуют это соединение. Также было установлено экономное использование бактерией соединения и произведение его в ответ на плотность клеток. Среда с кислым рН, как у картофеля, также активирует кластер гена соланимицина.

Есть версия, что соланимицин можно эффективно использовать против широкого спектра грибков, представляющих опасность для сельскохозяйственных культур. Это вещество также действует против грибка Candida albicans, который живет в человеческом организме и может спровоцировать инфекцию. Пока что неизвестно, может ли соланимицин помочь в борьбе с молочницей, потому что нужны дополнительные исследования.

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