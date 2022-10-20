Британская разведка: Российскую армию при бегстве их Херсона ждет «сюрприз»2
- 20.10.2022, 9:33
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Заявление Суровикина весьма необычно.
Российское командование, вероятно, приняло решение оставить захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Отступление из Херсона сопряжено с трудностями переправы техники через реку.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 18 октября 2022 года новоназначенный командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона «возникла сложная ситуация». Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.
«Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о «специальной военной операции», весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра», - говорится в сообщении.
По данным британской разведке, ключевой задачей любой российской операции по отводу будет вывод войск и их техники в хорошем состоянии через реку шириной 1000 м
«Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах», - отмечают Минобороны Британии.