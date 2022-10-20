«Хочешь — вот тебе мраморная говядина, хочешь — бери утиную грудку» 3 20.10.2022, 9:44

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иллюстрационное фото

Белорусов шокировали изобилие и скидки в магазинах Литвы.

Журналисты белорусского издания «Салiдарнасць» изучили ассортимент литовских торговых сетей.

Весной белорусская пропаганда спекулировала: в Литве дефицит базовых продуктов, в том числе соли. Что в реальности было с ассортиментом в вильнюсских магазинах тогда и сейчас?

В торговой сети Norfa корреспонденту «Салідарнасці» сообщили, что в те дни продажи соли выросли в шесть (!) раз: «Нехарактерный, ажиотажный спрос наблюдался на протяжении несколько месяцев. Конечно, мы реагировали — наши службы работали в усиленном режиме. Иногда могли возникнуть пробелы на стеллажах, но они быстро заполнялись, потому что запасы на складах оставались».

— Повышенный спрос на заурядные продукты для нас стал неожиданностью, — подтвердили представители ритейлера Rimi. — Тем не менее нашей коммерческой службе в сжатые сроки удалось заместить поставки из Украины товарами из Хорватии.

Примечательно, что дорогая соль в магазинах бешеным спросом не пользовалась. Друску (в пер. с литовского druska — соль), например, из Гималаев можно было купить даже в пик ажиотажа от 1,5 до 10 евро за кг.

Через пару месяцев, когда люди убедились, что дешевая соль не пропадет, проблема так же скоро угасла, как и возникла.

Но литовские торговые сети, однажды столкнувшиеся с ажиотажем, перевыполнили задачу с лихвой, существенно расширив ассортимент.

Теперь прилавки магазинов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде буквально завалены недорогой солью из Польши, Италии, Испании. Цена — от 39 до 99 евроцентов за килограмм.

Нужно подчеркнуть, что широкий выбор представлен в большинстве торговых объектов вне зависимости от их площади. И в магазине шаговой доступности, и в крупном дискаунтере можно найти продукт стратегической важности от разных производителей. Отличие от мартовской ситуации в том, что теперь ее никто массово не раскупает.

Проблема не в нехватке товаров, а в том, где их разместить

Хотя в Литве возник дефицит соли, белорусская пропаганда завлекала жителей соседних стран также дешевой мукой и гречкой, нехватки которых на самом деле нет и не было.

В торговых сетях подтвердили, что весной покупатели приобретали непривычно много крупы, консервов, макаронных изделий и прочих продуктов длительного хранения, но их на полках всегда было в достатке.

Ничего не изменилось и сейчас. Например, в одном из магазинов Iki мы насчитали около двух десятков видов муки, включая соевую, миндальную, кедровую. Стоимость — от 1,29 до 4,99 евро за килограмм.

Гречка, равно как и другая крупа, тоже присутствует в большом разнообразии. Рис, овсянка, пшено, просо, кукуруза пользуются спросом у приверженцев здорового питания, коих в Литве немало.

Скажем, гречневая крупа в популярной торговой сети Maxima занимает несколько полок. Корреспондент «Салiдарнасцi» насчитал товар от десяти производителей. Цена — от 1,29 евро за 400-граммовую пачку и выше.

А может, литовцам так нужен сахар, что они готовы срочно садиться в автомобиль, оформлять страховку и спешить в Беларусь? Спешим успокоить: его тоже в достатке.

В магазинах Norfa, например, со скидкой можно приобрести полукилограммовую пачку сахарного песка за 0,59 евроцентов. Обычная цена не сильно отличается от скидочной, и составляет до 1 евро за полкило.

Нужно что-то более специальное, например, для выпечки? Тростниковый сахар, сахарная пудра, карамельный сироп всегда к вашему выбору.

С избытком на литовских прилавках и других продуктов, к разнообразию которых местные покупатели уже давно успели привыкнуть.

В марте выглядело несколько сюрреалистично, когда разбирали пакеты с дешевой солью, а рядом в избытке присутствовали испанский хамон, итальянские оливки и французский сыр, стоимость которых, к слову, существенно ниже, чем в Беларуси.

Как кур в ощип попал

А вот еще один пищевой нарратив. В последнее время в Беларуси озлобились на разделанную курицу. Судя по тому, с каким рвением контролеры взялись решать проблему, в ближайшее время целые тушки, голени и филе с прилавков улетучатся.

В Литве, где цены принудительно не сдерживают, а стоимость регулируется рынком, мясные продукты представлены широко и вряд ли могло бы быть иначе.

Хочешь — вот тебе мраморная говядина, хочешь — бери утиную грудку. Но наибольший спрос отмечается, конечно, на традиционные мясные изделия из курицы, говядины, свинины.

Филе, крылышки, грудка из курицы могут быть расфасованы как на предприятии-изготовителе продукции, так и самими сотрудниками магазина. Никто не пытается представить банальную услугу ритейлера как злоупотребление.

Причем стоимость может быть одинаковой вне зависимости от того, где были разделаны тушки.

К примеру, наш корреспондент обнаружил куриные голени, разделанные сотрудниками Norfa, по 2,49 евро за кг и за такую же цену, но в расфасованном виде в Maxima. Выбор, как говорится, за покупателем.

«Поддерживать уязвимые группы общества — задача государства, а не частных предприятий»

В начале года в Беларуси предложили своеобразную форму поддержки «социально уязвимых слоев населения»: 16 крупных ритейлеров и Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписали соглашение, по которому пенсионерам, многодетным семьям и др. выдали специальные карточки. Заявлялось, что по ним в определенные часы можно приобретать некоторые продукты со скидкой в 10%.

В последнее время пропаганда вспоминает инициативу не слишком часто, но оценка экспертов была однозначной: форма поддержки крайне сомнительная, а расходы, скорее всего, лягут на обычных покупателей, что лишь ускорит инфляцию.

В Литве никто в добровольно-принудительном порядке обязать частный бизнес поддерживать пенсионеров или многодетные семьи не может. Иначе последуют громкий скандал, отставка и конец политической карьеры для инициаторов спорных решений.

Но это совсем не значит, что такая поддержка не оказывается. Напротив!

Ритейлеры, к которым обратился корреспондент «Салідарнасці», были единодушны в оценках: «Поддерживать уязвимые группы общества — задача государства, а не частных предприятий. Однако мы не отказываемся от благотворительных проектов, наоборот, мы их активно поддерживаем».

Когда в Литву стали массово приезжать украинцы, бежавшие от войны, одной из форм поддержки стала выдача карт, позволяющие обналичить зачисленную на «пластик» сумму в крупных торговых сетях.

Представители ритейлера Rimi рассказали, как это может быть устроено в обычное время: «Если муниципалитет хочет поддержать определенную группу людей — пенсионеров или многодетные семьи, то он размещает публичное предложение, которое предполагает компенсацию расходов на приобретение продуктов питания.

У организаций и предприятий есть благотворительные фонды. Они откликаются, приобретая специальные карты магазинов и передавая муниципалитету, который распределяет их среди нуждающихся. Таким образом уязвимые части населения получают продукты бесплатно».

Скидки — двигатель торговли

А вот чем разительно отличается принцип работы ритейлеров двух стран, так это формированием системы скидок. В Литве торговые сети уделяют этому огромное значение: купить с дисконтом можно не только деликатесы или скоропортящиеся продукты, но также обычные товары.

По полкам в магазинах хорошо заметно, что наибольшей популярностью пользуются акционные товары (в Maxima, например, их обозначают красным цветом, в Norfa — зеленым). Это свидетельство того, что продукция действительно продается со скидкой, а не является исключительно маркетинговым ходом.

В самом деле, на скидках можно здорово сэкономить, учитывая, как говорилось выше, что они часто касаются базовых продуктов, которые приобретаются чуть ли ни каждый день, — молоко, яйца, хлеб. Подчеркнем, что речь идет о товарах с хорошим сроком годности.

В случае скоропортящейся продукции действует еще больший дисконт. Так хлебобулочные изделия, у которых вот-вот истечет срок годности, выкладывают на отдельные полки и стеллажи.

В этой связи любопытен опыт торговой сети Rimi, где «увядающие», но вполне еще крепенькие фрукты и овощи, продают по цене 79 евроцентов за кг. Такие наборы сформированы и выложены на специальной стойке. Можно использовать для смузи, а можно — для салата.

Помимо регулярных акций во всех крупных торговых сетях Литвы постоянно действуют программы лояльности для постоянных клиентов. Принцип — традиционный: чем больше покупаешь товаров, тем больше скидка.

Насколько это популярно? Например, в Norfa говорят, что три четверти оборота проходят через карточки, а в прошлом году постоянные клиенты получили скидки более чем на 37 миллионов евро.

В Rimi корреспонденту «Салідарнасці» cообщили, что для каждого обладателя карты магазина подбираются индивидуальные скидки в зависимости от того, что обычно покупает человек. Набранные баллы можно потратить на погашение части чека или пожертвовать на благотворительность.

По схожему принципу работают программы лояльности и у других торговых сетей — Maxima, Iki, Lidl, Aibe.

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