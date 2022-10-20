Россия готовится к подрыву Каховской ГЭС: военный эксперт назвал признаки 3 20.10.2022, 9:59

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На станции начался спуск воды.

В ближайшее время следует ожидать удара ВС РФ по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Сейчас на станции начался спуск воды, а это говорит о том, что российские оккупанты готовятся к ее подрыву.

Об этом сегодня, 19 октября, в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

По его словам, солдаты РФ выполняют предварительные действия по минированию ГЭС.

«Пока проходит информация о том, что начался спуск воды с Каховской ГЭС. Именно это и говорит о том, что они готовятся к ее подрыву. Ибо сначала предварительный сброс воды, он нужен для того, чтобы выполнить определенные действия по минированию самой станции. Поэтому, скорее всего, сейчас мы видим подготовку к таким действиям», — сказал Свитан.

Эксперт добавил, что согласно стандартному подходу российской армии ответственность за аварию агрессоры будут перекладывать на ВСУ.

«Именно этого и следует ожидать в ближайшее время — удар россиян по Каховской ГЭС. Они предупреждают такие действия, сразу переводя вину за такие маневры на противоборствующую сторону. То есть, если это непопулярный особенно такого уровня подрыв Каховской ГЭС, непопулярные действия, которые они могут выполнить, сразу могут уже переводить его на нас. Это мы видели с 2014 года. Это их стандартный подход российской армии к освещению медийного плана своих действий», – заявил Роман Свитан.

Напомним, что в Херсоне до сих пор неспокойно. В этом направлении активно работают Вооруженные Силы Украины, которые предупреждают, что россияне могут устроить провокации, в частности на Каховской ГЭС.

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