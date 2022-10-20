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В Смолевичском районе за повышение цен задержали 63-летнюю женщину

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  • 20.10.2022, 10:09
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В Смолевичском районе за повышение цен задержали 63-летнюю женщину
иллюстрационное фото

Женщина повысила цены на 89 наименований продуктов питания.

В Смолевичском районе за повышение цен задержали директора ЧТУП, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что с 6 по 12 октября 63-летняя женщина повысила цены на 89 наименований продуктов питания и промышленных товаров, поступивших для продажи в двух торговых точках.

Этим она, как отмечают в прокуратуре, нарушила требования директивы от 6 октября 2022 года №10 «О недопустимости роста цен».

Напомним, Лукашенко на фоне галопирующей инфляции запретил повышать цены в стране. Экономисты считают, что это приведет к дефициту на полках магазинов.

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