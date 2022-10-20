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Российские военные начали бежать из Энергодара

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  • 20.10.2022, 10:13
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Российские военные начали бежать из Энергодара

Оккупанты и их приспешники вывозят с собой награбленное.

Во временно оккупированном Энергодаре из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК «Энергоатом».

«Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы «Скифская». Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им «военного положения» на временно оккупированных Россией украинских территориях», - говорится в сообщении.

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