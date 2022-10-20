«Бросили, как собак»: в лесу под Харьковом блуждают 70 мобилизованных РФ 2 20.10.2022, 10:20

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Часть из них уже перебита.

В лесу под Харьковом живут 70 мобилизованных российских, не имеющих боеприпасов, пищи и воды.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

В российских соцсетях распространяется информация, что оккупанты не имеют военного опыта. Родных оккупантов призывают обращаться в военную прокуратуру.

«70 чмобилизованных живут в лесу под Харьковом, часть из них уже перебиты, другая часть скоро вернется домой также - в праздничных пакетах», – говорится в сообщении.

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