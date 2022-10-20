Бойцы ВСУ ликвидировали российского десантника-разведчика через 10 дней после получения им повестки 20.10.2022, 10:32

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До этого оккупант воевал в Чечне, за что получил свое прозвище.

На войне в Украине был «демилитаризован» мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения.

Житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. При этом Небаев - не «рекордсмен». Другой мобилизованный россиянин погиб через шесть дней после того, как получил повестку.

Небаев погиб в Херсонской области. Хоронили его в закрытом цинковом гробу.

Как пишут российские СМИ, когда в РФ объявили мобилизацию, настрой у Небаева был боевой. По словам его близких, он даже сам поехал за повесткой в военкомат.

У ликвидированного оккупанта уже был боевой опыт: десантник-разведчик воевал в Чечне, за что получил прозвище «Чечен». А в 2015 году он служил в вооруженных силах РФ по контракту.

Но перед отправкой в Украину захватчика начали одолевать страх и сомнения.

«Мы созванивались с ним пятого октября. Он очень боялся туда ехать. Я ему еще говорю: «Тема, ты че боишься, ты уже все прошел». А он говорил, что в этот раз ему почему-то страшно. В те разы не было, а в этот – страшно. Я ему говорил: на позитиве надо ехать. А он ответил, что не получается в этот раз позитива», – рассказал друг оккупанта.

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