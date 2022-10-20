«Оценка может стоить 3 рубля» 20.10.2022, 10:38

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С какого возраста и сколько денег давать ребенку.

Можно ли платить детям за оценки? А за работу по дому? Сколько денег давать на карманные расходы и нужно ли следить, не спускает ли ребенок честно заработанное вами на всякую чушь? Вопросов много — и ответы в каждой семье будут разными. Мы собрали истории читателей и попросили семейного психолога рассказать о типичных родительских ошибках, пишет onliner.by.

«Поработал день на стройке гаража — 15 рублей стабильно получил»

У Ольги трое детей, старшему сыну 15 лет, а девочкам — 12 и 6. Так получилось, что в семье поощряют детей деньгами и за хорошую учебу, и за помощь в домашних делах. Мама признается: кому-то этот опыт покажется непедагогичным, но у нее с мужем свои аргументы.

— В свое время средняя дочка стала брать у нас с мужем деньги без спроса, она была тогда классе в четвертом. Мы очень долго объясняли ей, что так делать нельзя, я советовалась со школьным психологом. Мне подсказали, что если ребенок хочет денег, то ему нужно дать возможность заработать их.

И я стала давать дочке задание ходить в магазин, а монеты из сдачи отдавала в качестве поощрения.

Такая тактика сработала, и родители стали применять ее и в отношении старшего сына. А по мере взросления детей решили давать еще и деньги за хорошую учебу, чтобы у них был дополнительный стимул.

— Суммы вознаграждения небольшие, и поощряются только баллы выше 8 — из расчета 50 копеек за одну отметку. У дочери получается хорошо зарабатывать на оценках, она очень старательная в плане учебы.

Помощь в домашних делах в семье тоже поощряют. За чистую посуду или порядок в комнате детей никто не премирует, но, если речь идет о физической работе на даче, родители ее оплачивают.

— Если сын захочет покосить траву на даче или прокультивировать участок, 10—15 рублей точно заработает. Вот сейчас он будет помогать мужу на стройке гаража, и мы сразу оговорили, что 15 рублей в день будем ему выделять. Также иногда сын помогает мне в работе. У нас сложилась традиция: он делает за меня месячные отчеты. Работа это несложная (Ctrl+C, Ctrl+V), но слишком нудная и требующая двух-трех часов свободного времени. Для меня его помощь — находка! Я за это время успеваю переделать кучу дел по дому! «Тариф» за отчет — 5 рублей минимум.

А средняя дочка зарабатывает летом на ягодах. У бабушки она собирает чернику и сдает ее в пункт приема. За этот сезон получила 50 рублей.

— Не знаю, много это или нет, но дети счастливы. На вкусняшки заработали, а не «просто так» деньги получили. Младшая дочка уже тоже подтягивается: она просекла фишку, как можно заработать монетки себе на мороженое и желейных червячков.

«За неделю дочь может заработать 15 рублей, но оплата сдельная»

У Елены дочка учится в пятом классе, ей 10 лет. Так сложилось, что каждую неделю ребенок получает зарплату, причем сдельную. Мама разработала для нее целую систему со своей методологией.

— Максимум за неделю дочка может заработать 15 рублей, но только в том случае, если поведение в школе было хорошим и все отметки выше 6. Еще одно условие — обязательно нужно убраться в комнате. Математика такая: если за неделю дочка получила пять оценок, то 15 рублей делим на пять и получаем стоимость одной отметки — 3 рубля. Допустим, одна оценка низкая — 4 балла, тогда на руки в конце недели дочка получит 12 рублей. Ну, и уборку в комнате никто не отменял.

В прошлом году мама давала дочери 10 рублей без учета уборки, но беспорядок в комнате всегда был причиной конфликтов. Поэтому с сентября Елена решила «зарплату» проиндексировать (с учетом роста цен) и добавить дополнительные условия.

— И что я вам скажу: это на самом деле работает! Теперь дочка все убирает сама, без лишних напоминаний. Старается учиться, уроки я уже давно не проверяю. А еще я вижу, что она пытается грамотно распределять свой бюджет, смотрит, что и где купить дешевле.

«Просим бабушек и дедушек дарить только деньги, чтобы дети могли копить»

Екатерина редко отказывает детям в оплате полезных увлечений: книг, экскурсий, приложений и игр для развития. Но если ребенку хочется купить какую-нибудь глупость, придется достать деньги из своей копилки.

— У меня двое детей — старшей дочке 10 лет, сыну — 7. Откуда у них свои сбережения? Уже очень давно я попросила дедушек и бабушек дарить по праздникам только деньги, чтобы избежать бестолковых подарков. При этом сразу дала понять, что этими деньгами можно распоряжаться как угодно, я никак не ограничиваю детей в тратах. Карманные деньги мы тоже даем, но только на буфет в школу, обычно это 5—10 рублей в неделю.

Белоруска рассказывает, что благодаря такому подходу дочка начала собирать деньги лет с 3, покупала на них оригинальные куклы LOL. В какой-то момент разочаровалась и перестала на них тратиться. Однажды накопила большую сумму денег и купила игрушку, которая сломалась через пару дней. Очень переживала, зато получила ценный опыт.

— В последнее время я замечаю, что дети готовы копить очень долго ради каких-то дорогих вещей. На всякие Хаги Ваги или слаймы деньги у нас не просят и свои сбережения тоже жалеют. В итоге дочка смогла за несколько лет накопить на планшет iPad (стоил около 1200 рублей). А сын насобирал на хороший велосипед — сейчас такой стоит 880 рублей. Конечно, что-то мы добавляли, но в основном дети откладывали деньги сами.

«Платим от 50 копеек до 2 рублей за хорошие оценки»

Оксана — мама троих детей, старшая дочка уже взрослая (ей 21 год), а вот сыновья — школьники (им 10 и 12 лет). Уже очень давно белоруска приняла решение платить детям за оценки. Она сравнивает учебу с работой: взрослые люди вряд ли стали бы ходить в офис бесплатно.

— Обычно родители говорят: «Вот когда окончишь хорошо четверть, тогда купим то, что ты хочешь». Но это очень долго, детям сложно дождаться конца четверти. Поэтому мы решили оценивать результат по неделям и выдавать детям «зарплату». Тарифы у нас такие: 50 копеек за 7 баллов, 1 рубль — за 8, 1,5 рубля — за 9, 2 рубля — за десятку.

Если отметки низкие, родители детей не ругают — достаточно того, что в итоге они получат меньше денег. В среднем у школьников получается заработать от 5 до 15 рублей в неделю.

— Правильно ли мы поступаем? Я считаю, что это отличная мотивация для учебы. Приучаю детей, что это их работа. Они ведь должны понимать, что деньги нужно зарабатывать, что только от их старания зависит доход в будущем. Иногда дети просят деньги и за уборку — и мы даем, потому что любой труд должен оплачиваться. Оплата тут у нас символическая, по несколько рублей, зависит от ситуации. Мы же и на работе тоже становимся эффективнее, когда нас поощряют, хвалят, а не давят на нас, — рассуждает мама.

По словам Оксаны, младший сын любит собирать на игрушки — родители обычно добавляют потом какую-то сумму на покупку. Старший не такой целеустремленный — все тратит на вкусности. А дочь зарабатывает сама и денег уже практически не просит.

Психолог: «Если вы платите ребенку за учебу, это изначально неправильная мотивация»

Похвально, когда родители пытаются научить ребенка финансовой грамотности, но делать это нужно осторожно. Виктория Дубицкая, семейный психолог, автор детской книги «Все непросто» и мама троих детей, убеждена, что поощрять ребенка деньгами за хорошую учебу — бессмысленное и в чем-то даже вредное занятие.

— Такой подход абсолютно не работает. Уже не раз проводились исследования на эту тему, и было доказано, что на длинной дистанции деньги не мотивируют детей учиться. Школьникам проще недополучить часть денег, чем прикладывать слишком много усилий. Иногда ребенок может даже совсем перестать стараться. Условия игры соблюдены: «Я учусь как хочу, просто денег лишних не получаю».

Конечно, есть дети, которым платят, и они учатся хорошо. Но так было бы, скорее всего, и без денежной мотивации.

Мне кажется, платить можно только за то, что не входит в обязанности ребенка. Учеба к этому точно не относится, ведь это ответственность ребенка, он учится для себя. Почему ему надо за это платить? Это как убрал в комнате или помыл посуду: не должен ребенок делать это ради денег, это изначально неправильная мотивация.

— А если ребенок победил на соревнованиях или в олимпиаде, платить тоже нельзя?

— Поощрять можно, но я бы спросила у ребенка, чего хочет он: какой-то подарок, деньги или, может, организовать праздник? Дети ведь гораздо более искренние, чем мы. Это нам зачастую проще откупиться деньгами: «Вот ты на олимпиаде победил — на тебе, получи» — вместо того чтобы вместе порадоваться, провести день, погулять. Для ребенка обычно самое важное — это контакт с родителем.

С какого возраста давать детям деньги и как делать это правильно

— Оплатой учебы или работы по дому некоторые родители заменяют карманные деньги. Получается, что дети их зарабатывают — звучит логично, разве нет?

— Абсолютно неправильный подход, но, чтобы это понять, надо осознать, для чего вообще нужны карманные деньги. Мне нравится называть их «тренировочными»: это деньги, благодаря которым ребенок получает некий жизненный опыт, но в безопасных рамках. Карманных денег обычно не бывает много. Они есть, их можно потратить за один день и остаться ни с чем, а можно равномерно распределить на неделю. И благодаря такой тренировке ребенок учится обращаться с деньгами.

Карманные деньги нужно давать регулярно и без каких-либо условий. И желательно, чтобы это были именно наличные. Сейчас многие рекомендуют завести карту, но даже взрослым нужно привыкать к виртуальным деньгам, а ребенок скроен по-другому. У него обязательно должны быть физические деньги.

— С какого возраста давать карманные деньги? И какие суммы это должны быть?

— Я советую наблюдать за ребенком. Когда у него появляются понятия целого и составляющих, он понимает, что в неделе семь дней, что рубль — это 10 раз по 10 копеечных монет, он может распоряжаться деньгами. Обычно это приходит ближе к 7—8 годам. Можно давать деньги и раньше, но пусть это будут какие-то разовые акции: вот вы пошли в магазин, ребенок начинает что-то клянчить, вы даете 5 рублей и разрешаете их потратить. И точно не ждете какого-то разумного отношения.

Когда мы уже подходим к понятию «карманные деньги», все немного иначе. Вы даете деньги в оговоренный день на неделю. Сумму определяете сами: вам должно быть не жалко отдать эти деньги ребенку. Даже если он потеряет их или кому-то отдаст, вы не будете его за это пилить.

Вообще, то, как ребенок тратит карманные деньги, не должно вас тревожить. Идет и спускает все в ноль — это нормально. Приходит еще раз клянчить — вы ему говорите: «Нет, ты потратил свою недельную сумму денег, следующие будут в воскресенье». Он раз так сделает, два — и получит свой драгоценный опыт.

Многие дети несколько лет тратят все карманные деньги и лишь потом потихоньку начинают накапливать их.

Я своим подписчикам рассказываю: когда мои младшие девчонки получают деньги, для них это день радости, а для меня — день гадостей. Накупаются кола, какие-то сладости — то, в чем они ограничены в обычной жизни. Но я считаю, что это нормальные желания. Мы просто всегда хотим, чтобы дети как-то правильно себя вели, а они всего лишь дети.

— На какой срок давать деньги? Это всегда неделя?

— На первых порах — да, потому что дети не умеют думать на месяц вперед. Но по мере взросления этот промежуток можно увеличивать: давать деньги на две недели, а потом и на месяц. Неплохо, если к 17—18 годам вы начнете выделять фиксированную сумму раз в месяц — и с этих денег подросток будет оплачивать себе телефон или репетитора, например. То есть он начинает контролировать собственные нужды, которые обычно закрывают родители.

Опять же нужно быть готовым к тому, что в первый раз подросток не сможет грамотно распорядиться этой суммой и может спустить ее не по назначению. Помогите ему: объясните, что можно в тот же день отложить часть денег в конверт. Эта сумма пойдет на оплату репетитора, а на оставшиеся деньги уже можно разгуляться.

Когда родственники дарят детям деньги — это нормально?

— Часто дети привыкают к тому, что на любой праздник им дарят деньги. Не портит ли их это?

— Мне кажется, тут надо спрашивать детей, что они хотят в подарок. Часто ребенок может собирать деньги на какую-то новую модель телефона или другую дорогую вещь. Тогда действительно нет никаких проблем в том, чтобы родственники дарили ему деньги. И даже если ребенок ни на что не собирает, пусть это будет его выбор. Какая разница: будет LEGO валяться несобранным по углам или он спустит эти деньги на свои «хотелки».

— У соседа по парте есть iPhone — и ребенок тоже его просит. Как быть с такими «хотелками»?

— Тут мы попадаем в боль родителя — признать свои ограничения перед ребенком. У вас нет денег на iPhone, но вам почему-то стыдно объяснить это ребенку. Или вам просто жалко покупать 10-летнему ребенку телефон за такие огромные деньги. Даже если у вас будет миллион долларов, не хотите покупать — и все. Не нужно этого стесняться. Можно просто сказать: «Мне жаль, но я не буду этого делать. Не считаю такие траты разумными. Если ты очень хочешь этот телефон, предлагаю собирать или заработать на него. И я тебе помогу».

Важно не поддаваться на манипуляцию ребенка, занимать сильную родительскую позицию и открыто говорить о том, что у вас другие приоритеты.

«Собирать деньги — это как есть брокколи: полезно, правильно, но невкусно»

— Как научить детей копить деньги?

— Чтобы начать откладывать деньги, нужна конкретная цель. Иногда у ребенка ее нет, он просто не знает, что так можно. И тут задача родителей — рассказать, что такой способ существует, помочь определиться с целью, но не настаивать. Есть дети, которые не хотят ни на что копить, и это тоже нормально.

Поскольку источников дохода у детей мало (только подарки и карманные деньги), иногда родителям нужно помогать, чтобы ребенку не пришлось копить слишком долго. Для взрослых потерпеть год — это ничего страшного, а для детей это вечность! В идеале — чтобы копить пришлось месяц-два, не больше.

И вот как раз в этой ситуации, когда есть четкая цель, можно какое-то время поощрять школьника деньгами за оценки, придумать премию за десятки, например. Подчеркну: мы не пытаемся таким образом мотивировать ребенка к учебе, это просто один из способов заработать деньги. Можно придумать какой-нибудь другой вариант подработки. Допустим, вы едете мыть машину и предлагаете ребенку за деньги ее пропылесосить, но с условием: это должно быть сделано более-менее качественно. Важно, чтобы это были не привычные домашние обязанности, а что-то такое, на чем родители сэкономят деньги или свое время.

Можно также увеличить сумму карманных расходов, если вы видите, что ребенок целенаправленно на что-то копит. Или доложить часть денег, поощряя ребенка за его старания. Например, за каждые отложенные $10 вы можете доплачивать еще $5. Или, если ребенок насобирал $50, остальную сумму добавите вы.

Собирать деньги — это как есть брокколи: полезно, правильно, но не очень вкусно. А тратить — это как есть мороженое: вкусно, но не так полезно. И если ребенок выбирает этот правильный путь — ест брокколи вместо мороженого, — обязательно поддерживайте его.

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