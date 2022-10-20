Фукуяма: Дальнейшие военные неудачи России приведут к переменам в Кремле 20.10.2022, 10:42

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Фрэнсис Фукуяма

Фото: unian

Путин допустил одну из величайших стратегических ошибок.

Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма рассказал о главной ошибке Путина и о том, к чему это приведет.

— Очевидно, что мы переживаем 15-летнний период, когда демократия во всем мире столкнулась с регрессом, — отметил американский политолог, философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в эфире «Дождя». — Я считаю, что истинная причина, по которой, в конце концов, демократия — это лучшая политическая система, заключается вот в чем: если ваш режим — диктатура, построенная вокруг конкретного человека, как это происходит в России и Китае, вы с гораздо большей вероятностью совершите ошибки.

И Путин — лучшая иллюстрация этого тезиса. Его вторжение в Украину, на мой взгляд, стало одной из величайших стратегических ошибок, которые мне только приходилось наблюдать за всю свою жизнь. И она могла быть совершена только диктатором, который находится в сильнейшей изоляции, без информации, и который не готов выслушивать мысли своих коллег.

В результате Россия оказалась в этом колоссальном кризисе. Что и демонстрирует то, почему демократический способ принятия решений — лучший. Он может быть более медленным, но в конечном счете он более состоятелен и отражает консенсус внутри общества.

Именно война, развязанная Путиным, по мнению профессора, станет внешним стимулом, который сможет спровоцировать колоссальные исторические перемены.

— Думаю, что дальнейшие военные неудачи России в Украине приведут к переменам. Так случилось и с 1905 годом, и с 1917. Есть много исторических примеров того, как поражения на поле боя приводили к переменам в верхах.

Очень редко большие войны не приводили к каким-либо политическим сдвигам. Думаю, что и эта война запустит изменения.

Она изменит и отношения многих людей на Западе, людей из внешнего мира, которые сейчас видят, насколько опасен Путин и насколько опасной может быть Россия при таком лидере.

И среди демократических стран сложилось крепкое единство в противостоянии этому. Это тоже важный позитивный сдвиг. И в дальнейшем продолжение агрессии уже будет встречать более серьезный ответ, — полагает американский политолог.

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