«Легитимность зарабатывается действиями, а не словами»
- 20.10.2022, 10:49
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Украина признала заслуги полка Калиновского.
По решению Европейского парламента, Украинский народ и Владимир Зеленский стали лауреатами премии Сахарова «За свободу мысли», пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Определенно, в 2022 году Украина заслуживает всех премий, которые только возможны. За силу духа и вклад в европейскую и мировую безопасность. Наш квартет поздравляет Украину с заслуженной наградой и желает скорейшей победы над агрессорами.
Одновременно обращаем внимание на несколько важных, с точки зрения представления интересов белорусов за рубежом.
1. Полк Кастуся Калиновского провел встречу с политическим истеблишментом Украины. Это признание реальных заслуг в деле борьбы за свободу и независимость этой страны. Немаловажно, что именно на просьбу ПКК в плане улучшения ситуации белорусов в Украине отреагировали украинские политики. Можно сказать, что это результат системной работы тех, кто знает, о чем говорит.
2. Делегация Белорусского фонда спортивной солидарности отправляется в США с визитом. Усилия по налаживанию международных связей, партнёрские отношения с Украиной также не остались незамеченными. Помощь белорусским и украинским спортсменам, антивоенная декларация, лишение синепалого синегуба любимых игрушек - все это важные кирпичики в фундамент общей победы.
Два этих элемента лишь подчеркивают, что легитимность зарабатывается действиями, а не словами. Отсутствие монополии на внешние связи – это также то, что должно отличать новую Беларусь от лукашистской системы.