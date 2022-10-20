«Сегодня как они пошли - боже мой!»: военный РФ рассказал о котле под Херсоном 20.10.2022, 10:56

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Оккупанты готовы бросаться в Днепр.

Российская группировка на правом берегу Херсонщины в скором времени может попасть в «котел».

Об этом солдат ВС РФ рассказал подруге в телефонном разговоре, который был перехвачен Главным управлением разведки Минобороны Украины.

«Нас, по ходу, в котел хотят взять, типа окружить. Такая новость дошла, что с этой стороны хотят обойти в Бериславль (имеет в виду город Берислав Херсонской области - ред.). Если они Бериславль возьмут, то все… Своим ходом переплывать Днепр, чтобы выжить», - рассказал оккупант подруге.

Он пожаловался, что российская армия не в состоянии ничего сделать с переправой ВСУ, через которую на данном участке идет переброска украинских сил и средств.

«Сегодня как они (ВСУ - ред.) пошли там - боже мой! Если наши войска не смогут их там удержать на правом фланге, можно считать, что мы в «котле», - сообщил военный РФ.

Он высказал надежду, что ВСУ не прорвут фронт до того, как он отправится домой. «Надеюсь на лучшее, что за месяц не смогут нас взять. И я уже отсюда «ходу-ходу» домой. Там-то точно никто в «котел» не возьмет», - сообщил оккупант.

Примечательно, что подруга военного весело смеялась, слушая этот тревожный рассказ. Очевидно, его судьба ее мало интересовала.

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