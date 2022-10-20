ЧВК «Вагнера» готовится к сдаче Северодонецка и севера Луганщины 20.10.2022, 11:03

«Линия Пригожина» пролила свет на планы РФ.

Главарь ЧВК «Вагнер» кремлевский миллиардер Евгений Пригожин приказал строить оборонительные рубежи на оккупированных территориях Украины.

Судя по ним, оккупанты уже не надеются удержать территории Украины, захваченные при полномасштабном вторжении в феврале 2022 года.

Внимание на это обратил ресурс «Украина 365».

Ожидается, что так называемая «линия Пригожина» растянется на десятки километров и прикроет подходы к Лисичанску и Луганску. Для ее сооружения «вагнеровцы» используют бетонные противотанковые надолбы и быстроходные траншейные машины «БТМ-3» производства 70-х годов.

Важно, что подобные заграждения считаются в экспертной среде малоэффективными. Вероятно, для «Вагнера» этот проект стал всего лишь дополнительным источником получения средств у Кремля.

Однако главное в этой истории - местоположение «линии Вагнера». Ее оккупанты строят практически по линии разграничения, которая была до полномасштабного вторжения в феврале.

ЧВК «Вагнер», очевидно, ожидает дальнейшего продвижения ВСУ и уже не надеется удержать под своим контролем Кременную, Северодонецк, Сватово и в целом северную часть Луганщины.

Важно, что «линия Пригожина» проходит прямо по Лисичанску. Очевидно, этот город имеет для оккупантов очень большое значение. Его будут пытаться удержать.

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