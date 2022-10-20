В России назначили «крайнего» за взрыв на Крымском мосту 3 20.10.2022, 11:21

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Высокопоставленного чиновника отправят в отставку.

Отвечавший за транспортную безопасность Крымского моста замглавы Минтранса РФ Александр Суханов покинет свой пост.

Причиной увольнения стали взрывы на мосту 8 октября, которые президент РФ Владимир Путин назвал «терактами», пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к Минтрансу. По словам одного из них, об отставке сообщат до конца этой недели. Однако другой собеседник допускает, что все может «переиграться» или затянуться.

Суханов занимает свой пост с июля 2020 года, а до этого он семь лет работал заместителем руководителя Росавиации. После перехода в Минтранс он курировал вопросы безопасности транспортной отрасли, включая ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса».

Именно эта структура с января 2017 года отвечала за «безопасность» Крымского моста. Предприятие проектировало технические средства обеспечения транспортной безопасности объекта и оснащало ими переходы через Керченский пролив, а также автодорожные и железнодорожный подходы к ним со стороны Крыма и Краснодарского края.

Только к середине 2018 года на безопасность Крымского моста УВО Минтранса потратило более 12 млрд руб. Вплоть до 2020 года структура Минтранса не могла подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к мосту, хотя автомобильное и железнодорожное движение по нему были уже запущены.

В апреле 2022 году предприятию выделили еще 617 млн руб. на дооснащение техническими средствами обеспечения транспортной безопасности моста. Официально работы по установке и вводу в эксплуатацию инженерно-технических средств и систем безопасности были завершены в июне 2022 года.

Несмотря на это, 8 октября 2022 года после мощного взрыва Крымский мост частично рухнул в море.

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