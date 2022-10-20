Чиновники отменили указ Лукашенко 17 20.10.2022, 11:27

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Введена система регулирования цен.

Правительство отменило запрет на повышение цен, который действовал с 6 октября по приказу Лукашенко, и ввело альтернативу. Журналисты zerkalo.io рассказали, стоимость каких товаров теперь будут регулировать чиновники, что изменилось для производителей, импортеров и и торговли.

С какого числа ввели новое госрегулирование цен?

С 19 октября.

На что теперь чиновники будут регулировать цены? На все товары?

Если коротко ответить, то госрегулирование цен будет действовать не на все товары.

С 19 октября ввели регулирование цен на некоторое товары, которые производят, ввозят и продают в Беларусь. То есть оно касается производителей, импортеров и торговлю.

Под контроль чиновников попали 370 позиций. Но нужно учитывать, что некоторые из них включают по несколько товаров или в целом группу. К примеру, одна из позиций — творожный крем, десерт, пудинг, паста, еще одна — рыбные полуфабрикаты (котлеты, рыбные палочки, фарш, бургеры).

То есть если подытожить, то под госрегулирование подпадают не все товары.

Какие конкретно товары оказались под госрегулированием? Это только продукты?

Под ограничения по росту цен попали не только продукты. По продовольствию — 138 позиций. Под контролем чиновников — цены на многие мясо и мясопродукты (в том числе и на проблемных цыплят-бройлеров), рыбу и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, подсолнечное масло, куриные яйца, сахар, соль, мука, чай, кофе, кондитерские изделия, консервы, безалкогольные напитки.

Из нового — власти будут регулировать цены даже на жевательные резинки, чипсы, снеки, сухие супы, кетчупы, томатный соус, лимонную кислоту, уксус.

Из непродовольственных товаров ввели регулирование цен на многую обувь, одежду, в том числе на детскую, ткани, ковры, посуда, текстильные изделия. Под госрегулированием оказалась также многая мебель, среди прочего этого столы, диваны, кровати, стулья. На электротовары чиновники также решили ввести регулирование цен, среди них — фен, триммер, электробритва, электрочайник, посудомоечная машина, холодильник, пылесос, утюг.

Легковые автомобили, велосипеды, галантерея, многая бытовая химия, канцелярские товары, многие стройматериалы — тоже под контролем по ценам. Напомним, по данным Белстата, за январь-сентябрь цены на стройматериалы выросли на 18,9%.

Под госрегулирование также попали туалетная бумага, подгузники, срезанные цветы, дрова, лопаты, грабли, спички, полиэтиленовые пакеты, электрические батарейки, счетчики потребления воды.

Что изменилось для производителей

Производители с 19 октября должны согласовывать повышение отпускных цен по 370 позициям товаров, про которые мы писали выше. Ценники надо будет утверждать с разными структурами и организациями. К примеру, организации потребкооперации — с Белкоопсоюзом.

Частники и ИП — с облисполкомами, Мингорисполкомом по месту

государственной регистрации. Еще один вариант — с созданными местными властями комиссиями с участием представителей профсоюзных организаций. То есть условный облисполком или Мингорисполком может организовать специальную комиссию, которая будет рассматривать заявления производителей на повышение цен. При этом в нее будут входить официальные профсоюзы.

Чиновники прописали несколько исключений, которые разрешают производителям не согласовывать повышение цен. К примеру, одна из причин — окончание акций и скидок по продвижению товаров, если производитель вернет цены, который были до этого мероприятия (то есть не будет повышать стоимость). Проще говоря, если до акции товар отпускали по 5 рублей за единицу, по временному спецпредложению — по 4,5 рубля, то после завершения действия скидки цена может вырасти до прежних 5 рублей. Это важный момент, потому что во время временного запрета на повышение цен, который работал с 6 октября, производители не могли вернуть цены на тот уровень, какими они были до действия акций и скидок. Это считалось бы повышением стоимости товара, а за это грозила «уголовка».

Чиновники также прописали, по каким причинам могут отказать производителям повышать цены. К примеру, из-за недостаточного экономического обоснования предлагаемой отпускной цены на потребительский товар.

На согласование повышения отпускных цен должно уйти не больше 10 рабочих дней со дня поступления документов, а для потребительских товаров со сроком хранения 30 дней и менее — не больше пяти рабочих дней.

Есть важный нюанс для производителей

Чиновники оставили за собой право отменить уже выданное производителю разрешение на повышение цен. «Предоставить право МАРТ вносить государственным органам или

созданным ими комиссиям обязательное для выполнения предписание о признании утратившими силу решений о согласовании отпускных цен в случае невыполнения установленного параметра по индексу потребительских цен», — говорится в постановлении правительства.

То есть если инфляция будет выходить за прогнозируемые чиновниками показатели, то МАРТ сможет требовать отмены выдачи разрешений на повышение производителями цен.

Что изменили для торговли

Для торговли прописали предельные торговые надбавки с учетом оптовой надбавки. Чиновники также прописали максимальные надбавки импортеров, предельные максимальные оптовые надбавки. Речь про 370 позиций товаров.

Для импортеров чиновники прописали меньше конкретики, чем для производителей

Отпускные цены на импортные потребительские товары будут устанавливать сами импортеры. Но чиновники прописали, что они должны учитывать при этом.

«Отпускные цены на потребительские товары формируются импортерами исходя

из контрактных цен, таможенных платежей, транспортных расходов, иных расходов,

связанных с выполнением установленных законодательством требований при импорте товаров, расходов по обязательному страхованию с применением предельной

максимальной надбавки импортера», — говорится в постановлении правительства.

Контрактные цены в валюте нужно пересчитывать по официальному курсу белорусского рубля Нацбанка на дату оприходования товара импортером.

«Контрактные цены на импортируемые товары должны быть обоснованы. При обосновании контрактной цены должны использоваться результаты изучения конъюнктуры рынка с указанием критериев выбора товара, коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров. Обоснование контрактной цены является неотъемлемой частью экономических расчетов», — уточняется в постановлении правительства.

ГТК будет мониторить стоимость ввозимых потребительских товаров и передавать информацию в МАРТ.

Про отечественные товары и запрет на экспорт

Республиканские госорганы, а также другие организации, которые подчиняются правительству, должны обеспечивать поставку на внутренний рынок отечественных товаров под полную потребность. Это требование также касается облисполкомов и Мингоримполкома.

При необходимости перечисленные структуры могут вносить предложения о введении мер ограничения экспорта.

Изменение по регулированию цен для переработчиков

Минсельхозпрод по согласованию с МАРТ будет регулировать цены на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, продовольственные рожь и пшеницу, сахарную свеклу, сахар, муку, масло сливочное, яйцо куриное, которые поставляют для переработки. Ведомстве будет устанавливать предельные максимальные цены.

Что со старыми документами по регулированию цен?

Их действие отменили.

К примеру, с 9 апреля чиновники ввели изменения по ценовому регулированию на некоторые товары. Одно из новшеств — допустимое ежемесячное повышение цен на социально значимые товары тогда подняли с 0,3% до 1,2%. При этом превысить установленный предел повышения цен в 1,2% можно только с разрешения комиссии по ценообразованию при Совмине. Это ограничение должно было действовать до конца декабря этого года.

Но с 6 октября чиновники запретили повышать цены на товары и услуги (за редким исключением), а с 19 октября ввели новое постановление правительства. Им отменили в том числе и апрельское изменение, и полный запрет на повышение цен.

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