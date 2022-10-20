«А почему не белорусские? Не хотите? Ну и не надо!» 1 20.10.2022, 11:36

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Появились ли в Беларуси импортные эндопротезы?

Доступные импортные эндопротезы в Беларуси исчезли весной 2021 года и до сих пор не появились. Об обещанных «Белмедтехникой» дешевых индийских протезах никто пока не слышал. Когда подходит очередь, предлагают беларусские или швейцарские за Br 8000. Эндопротезы производства США можно было ранее поставить в «знаменитой» клинике «Мерси», но Министерство здравоохранения с 26 сентября «временно приостановило» деятельность медицинского центра, сообщает «Белсат».

Минус «Мерси»

«Да, деятельность пока приостановлена, не работаем. Может ли быть такое, чтобы не возобновили работу? Нет, такого быть не может. Все будет хорошо. Это вопрос времени. Может, неделю, две – и мы откроемся», – сообщили нам в колл-центре клиники «Мерси».

Решение приостановить деятельность клиники «Мерси» Министерство здравоохранения мотивировало многочисленными «грубыми нарушениями лицензионных требований»: отсутствием врачебной документации, нарушениями в проведении врачебных осмотров и экспертизы временной нетрудоспособности, нарушениями в сфере оборота лекарственных средств и др.

Каковы истинные причины «временного закрытия» клиники, которая, согласно белорусскому расследовательскому центру, принадлежит Людмиле Неронской, подруге Виктора Лукашенко, сказать трудно. Но до последнего времени это была едва ли не единственная клиника в Беларуси, где (после хапуна врачей по «делу ортопедов») можно было поставить качественный импортный эндопротез. Правда, за космические цены.

По словам работницы «Мерси», до приостановки работы в клинике ставили эндопротезы швейцарского (Medacta) и американского производства (DePuy). О цене протезирования ничего не сказала, но, согласно официальной цене на сайте клиники, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава стоит от Br 17 500 до Br 21 400, коленного сустава – Br 17 500.

Medacta – за Br 8000

Мы проверяли возможность эндопротезирования в «Мерси», так как в государственных клиниках, похоже, пока что совсем без просвета. В качестве потенциальных пациентов позвонили в Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) травматологии и ортопедии в Минске.

«Импортных протезов пока не ставим. А почему импортные? Почему не беларусские? Не хотите?.. Ну, не хотите – и не надо», – бросают трубку в отделении платных услуг.

При этом на официальном сайте РНПЦ травматологии и ортопедии сообщают о возможности установить эндопротезы бесцементной и цементной фиксации целых пяти зарубежных производителей: Waldemar Link, DePuy, Smith & Nephew, Medacta, Altimed. Согласно списку ожидания, в октябре 2022 года вызываются пациенты, записавшиеся в апреле 2021-го (тазобедренный сустав) или в декабре 2019 года (коленный сустав).

Звоним в минскую Городскую клиническую больницу № 6.

«Только швейцарские у нас. На платной основе – только Швейцария. Других не имеем. Приблизительно будет стоить 8000 рублей. Да, это Medacta. Про индийские ничего не знаю. Нам такой информации не дают. Может, их на бесплатной основе ставят, неизвестно», – объяснили нам в больнице.

Вопрос к Минздраву

В июле 2022 года заместитель гендиректора предприятия «Белмедтехника» обещал, что через три месяца в Беларуси появятся более дешевые эндопротезы Medacta (на цементной и бесцементной основе) – от Br 4000, а также еще более дешевые эндопротезы из Индии. К сожалению, ситуация с тех пор не улучшилась, а протезы не подешевели.

До руководства «Белмедтехники» на этот раз мы не дозвонились. Но, согласно опубликованной на официальном сайте предприятия информации, в составе есть только продукция швейцарской фирмы Medacta, и то остатки (около 50 единиц).

Попытались узнать, какая ситуация с импортными эндопротезами в областных больницах, но в Гомеле на эту тему с нами разговаривать отказались. В отделении травматологии Витебской областной клинической больницы ответили, что импортные протезы не ставятся:

– Может, скажете, когда все-таки они появятся в больнице?

– Ничего не скажу. Это вопрос к Минздраву. Это они запретили.

«Запретили» сами эндопротезы или только говорить о них, нам уже не объяснили.

К сожалению, на горячую линию Минздрава Беларуси (+375 17 222 70 80) дозвониться нам не удалось: постоянно занято.

Что в этой ситуации делать белорусам?

Опытный белорусский хирург-ортопед, работающий за пределами страны, говорил ранее в разговоре с «Белсатом», что в нынешней ситуации у людей остается небольшой выбор: или ставить дорогой швейцарский эндопротез, или беларусский (говорил еще о варианте «Мерси», но его пока отбрасываем).

Эксперт отмечал, что беларусские эндопротезы были когда-то действительно хорошей альтернативой, но было это десятки лет назад. На протяжении десятилетий в этот проект никто не вкладывал денег, и отечественные протезы просто устарели.

«Это как сегодня хвалить российский автомобиль Lada Granta: мол, классная машина. Она была классная тысячу лет назад! Как и наши беларусские протезы. Это как сравнивать прошлый и этот века», – сказал врач.

При этом хирург-ортопед отмечал, что для определенной категории граждан беларусские протезы – неплохой выход: «Возможно, 70-летняя женщина, которой поставят белорусский эндопротез, походит с ним пару лет, а если повезет – пять, а очень повезет – то и десять». Но специалист признавался, что видел отечественные протезы, которые нужно было менять уже через год.

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