Клиент в футболке «Русский военный корабль…» поставил на место француза-путиниста 7 20.10.2022, 11:42

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Перед этим менеджер французского ресторана оскорбил двух украинок.

Менеджер французского ресторана Le Cosy Montparnasse обидел двух украинок и выгнал их из ресторана с криками «Да здравствует Путин».

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинки опубликовали видеозапись с французом-путинистом в соцсетях и в тот же вечер в ресторан пришел клиент у которого на футболке была надпись «Русский военный корабль, иди на…!».

Этот визит изменил мировоззрение француза – он понял, что «Путин - х…ло» и извинился перед украинцами.

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