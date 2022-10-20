Путин подарил Берлускони ящик водки

Путин подарил Берлускони ящик водки14
- 20.10.2022, 11:51
- 4,640
Еврокомиссия считает, что были нарушены европейские санкции.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в общении с итальянскими СМИ хвастался тем, что Путин прислал ему 20 бутылок водки и «очень милое письмо» на день рождения. Берлускони сказал, что отправил в ответ бутылки итальянского вина.
В Италии после этого заявления разгорелся скандал.
Обмен алкогольными напитками президента России Владимира Путина и итальянского политика Сильвио Берлускони нарушает европейские санкции против РФ. Об этом пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
Ограничения запрещают ввоз спиртных напитков из России на территорию Евросоюза — 5-й санкционный пакет, вступивший в силу в апреле, включает запрет на импорт водки.
«Ответственность за реализацию санкций несут государства ЕС. Изначально было неясно, распространяются ли ограничения на подарки. Позиция Берлускони по Украине по-прежнему совпадает с позицией Европы и США», — отметил представитель.