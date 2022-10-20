Бой под Херсоном: российское подразделение бежит под огнем ВСУ 6 20.10.2022, 11:58

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фото: reuters

Раненый оккупант успел снять видео.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с камеры одного из российских солдат, попавших под обстрел Сил обороны на Херсонском направлении.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты отстреливаются от украинских военных, пытаясь спастись от них бегством.

Несмотря на это, в какой-то момент рядом с захватчиками разорвался снаряд, в результате чего двое из них получили осколочные ранения и были вынуждены буквально уползать с поля боя, бросая свое снаряжение.

Дальнейшая судьба автора видео и его подельников неизвестна.

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