Уменьшился список визовых центров, в которых можно получить польскую гуманитарную визу
- 20.10.2022, 12:07
- 2,396
Документы теперь можно подать только в трех городах.
Белорусские турагентства, помогающие с оформлением шенгенских виз, рассказали о новых деталях получения польской гуманитарной визы. По их словам, подать документы теперь можно только в визовых центрах Бреста, Барановичах и Пинска. Журналисты zerkalo.io узнали подробности.
Чтобы разобраться, как теперь белорусам подавать документы на получение гуманитарной визы, журналисты позвонили в консульский отдел посольства Польши в Беларуси. Там подтвердили: список городов, в которых можно податься на визу, стал меньше
— Визовые центры города Минска, Гомеля и Могилева прекратили прием документов на гуманитарные визы, — заявил представитель консульского отдела. — Но если у вас минская прописка, вы можете обратиться к нам напрямую по электронной почте.
В таком случае, отметили в ведомстве, ситуацию рассмотрят индивидуально и можно будет подать документы в Минске. Правда, для личного рассмотрения вашей заявки консульством нужно будет обосновать факт репрессий и приложить сканы подтверждающих документов.
На вопрос, что делать тем, кто прописан не в Минске, а, например, в Могилевской области, нам пояснили: если есть основания репрессий, можно также подавать документы в столице в индивидуальном порядке, перед этим написав на почту.
— Витебск, Минск, Гомель и Могилев [теперь] обслуживает консульство в Минске, и их визовые центры, соответственно, тоже.
— Почему решили уменьшить количество городов, где можно подать документы на гуманитарную визу?
— Это решение министерства иностранных дел Польши, тут комментировать сложно. Но у нас сокращается количество дипломатов, сотрудников, и поэтому немного сокращается и количество принимаемых документов.