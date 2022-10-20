Уменьшился список визовых центров, в которых можно получить польскую гуманитарную визу 20.10.2022, 12:07

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Документы теперь можно подать только в трех городах.

Белорусские турагентства, помогающие с оформлением шенгенских виз, рассказали о новых деталях получения польской гуманитарной визы. По их словам, подать документы теперь можно только в визовых центрах Бреста, Барановичах и Пинска. Журналисты zerkalo.io узнали подробности.

Чтобы разобраться, как теперь белорусам подавать документы на получение гуманитарной визы, журналисты позвонили в консульский отдел посольства Польши в Беларуси. Там подтвердили: список городов, в которых можно податься на визу, стал меньше

— Визовые центры города Минска, Гомеля и Могилева прекратили прием документов на гуманитарные визы, — заявил представитель консульского отдела. — Но если у вас минская прописка, вы можете обратиться к нам напрямую по электронной почте.

В таком случае, отметили в ведомстве, ситуацию рассмотрят индивидуально и можно будет подать документы в Минске. Правда, для личного рассмотрения вашей заявки консульством нужно будет обосновать факт репрессий и приложить сканы подтверждающих документов.

На вопрос, что делать тем, кто прописан не в Минске, а, например, в Могилевской области, нам пояснили: если есть основания репрессий, можно также подавать документы в столице в индивидуальном порядке, перед этим написав на почту.

— Витебск, Минск, Гомель и Могилев [теперь] обслуживает консульство в Минске, и их визовые центры, соответственно, тоже.

— Почему решили уменьшить количество городов, где можно подать документы на гуманитарную визу?

— Это решение министерства иностранных дел Польши, тут комментировать сложно. Но у нас сокращается количество дипломатов, сотрудников, и поэтому немного сокращается и количество принимаемых документов.

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