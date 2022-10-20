Алексей Гончаренко: Лукашенко должен быть уничтожен 6 20.10.2022, 12:11

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Алексей Гончаренко

То, что Беларусь будет свободной — уже свершившийся факт.

Украинский нардеп, глава межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал о встрече украинских депутатов с бойцами полка Калиновского:

— Вместе с межфракционным депутатским объединением «За демократическую Беларусь» встретились с легендарными белорусами, которые защищают Украину. Обсудили, как ответить на агрессию Лукашенко и чем лучше поддержать полк.

Поблагодарили их за то, что вместе с нашими военными они помогают нам освободить Украину.

Кстати, могу открыть небольшую тайну, в полку Калиновского уже готовят новые комплекты формы. Потому что если Лукашенко даст приказ своим войскам напасть на Украину – то эти военные перейдут на нашу сторону. Их надо будет одеть, вооружить и отправить обратно — освобождать Беларусь!

Очень рад, что большинство депутатов от «Слуги народа», которые занимаются международными отношениями вступили в объединение.Теперь вместе будем определять политику Украины в отношении Беларуси. А единая и правильная позиция — Лукашенко должен быть уничтожен, Беларусь должна быть демократической.

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