Биологи объяснили, почему некоторые люди особенно притягательны для комаров 1 20.10.2022, 12:18

2,946

Ученые проводили эксперимент с 64 добровольцами.

В чем их особенность — остается доподлинно не известно, и этот вопрос служит предметом многих исследований. В частности, несколько лет назад было показано, что больше комаров привлекают те, кто активнее сгоняет их со своей кожи. Существуют даже неподтвержденные гипотезы, связывающие этот эффект с группой крови. А авторы новой статьи, опубликованной в журнале Cell, обнаружили иную особенность таких людей, теперь — химическую, пишет Naked science.

Не секрет, что каждый человек обладает собственным неповторимым запахом. Он определяется набором веществ, которые выделяются на коже и перерабатываются обитающими на ней микроорганизмами. Лесли Воссхолл (Leslie Vosshall) и ее коллеги проанализировали этот химический профиль у людей с разной привлекательностью для комаров и показали, что те производят повышенные количества карбоновых кислот. Причем влияние этих веществ не меняется ни с возрастом, ни при изменении питания или смене средств для ухода за кожей.

Ученые проводили эксперимент с 64 добровольцами. На шесть часов им надевали нейлоновые рукава, чтобы собрать летучие вещества с кожи. Отрезая фрагменты нейлона, ученые помещали их по две штуки в камеру, где находились комары Aedes aegypti, чтобы отследить, на какой из образцов усаживается больше кровососов. Так, сравнивая попарно, авторы составили «рейтинг» привлекательности запахов.

Занявший верхнюю строчку образец № 33 был более чем в сотню раз притягательнее для комаров, чем образцы № 19 и № 28, оказавшиеся в самом низу списка. Затем биологи определили химические профили этих запахов: как выяснилось, больше насекомых собирают образцы, содержащие большие количества карбоновых кислот или продуктов их переработки кожной микрофлорой.

Карбоновые кислоты — сравнительно простые органические соединения, входящие в состав секрета сальных желез. Известно, что в коже людей они производятся активнее, чем у других животных, хотя точные количества могут заметно варьироваться и зависят от личных особенностей организма. Этот уровень у каждого индивидуален, но при этом сохраняется стабильным, слабо меняясь с возрастом либо при смене диеты.

Это подтвердили дополнительные эксперименты, проведенные Лесли Воссхолл и ее соавторами. Ученые повторили опыты с нейлоном несколько раз, с промежутком в несколько месяцев, и получали в целом такие же «рейтинги привлекательности», что и в самый первый раз. И это несмотря на то, что некоторые добровольцы за период исследования меняли используемые ими средства для мытья и ухода за кожей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».