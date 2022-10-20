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В Беларуси начался призыв а армию

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  • 20.10.2022, 12:22
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В Беларуси начался призыв а армию

В части отправят около 60 тысяч человек.

Сегодня в Вооруженных силах началась отправка парней, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных сил.

Всего в октябре-ноябре в армию собираются отправить около десяти тысяч человек.

Кроме того, для прохождения службы в резерве планируется направить около двухсот человек.

Всего на призывные комиссии осенью подлежит вызову около 60 тысяч молодых людей.

Мероприятия по призыву организуются и проводятся согласно законодательству, без каких-либо изменений.

Начавшаяся сегодня отправка нового пополнения в войска из областных (Минского городского) сборных пунктов страны продолжится: в Вооруженные силы — по 4 ноября, другие войска и воинские формирования — по 30 ноября.

Присяга пройдет 19 ноября.

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