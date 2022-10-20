В Беларуси начался призыв а армию

В Беларуси начался призыв а армию7
- 20.10.2022, 12:22
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В части отправят около 60 тысяч человек.
Сегодня в Вооруженных силах началась отправка парней, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных сил.
Всего в октябре-ноябре в армию собираются отправить около десяти тысяч человек.
Кроме того, для прохождения службы в резерве планируется направить около двухсот человек.
Всего на призывные комиссии осенью подлежит вызову около 60 тысяч молодых людей.
Мероприятия по призыву организуются и проводятся согласно законодательству, без каких-либо изменений.
Начавшаяся сегодня отправка нового пополнения в войска из областных (Минского городского) сборных пунктов страны продолжится: в Вооруженные силы — по 4 ноября, другие войска и воинские формирования — по 30 ноября.
Присяга пройдет 19 ноября.