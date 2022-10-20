Как бойцы ВСУ громят оккупантов на передовой мощным оружием НАТО 1 20.10.2022, 12:30

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Украинские военные используют американский пулемет и «тихий» итальянский миномет.

Издание «Настоящее время» рассказало, как на передовой Донбасса подразделение ВСУ воюет с пехотным вооружением стран НАТО.

«В армию я пришел недавно. Из академии сухопутных войск в этом году выпустили нас на 120 дней раньше», – говорит украинский боец Руслан.

Теорию войны он и его сослуживцы закрепляют уже здесь – на передовой Донбасса. «То, чему нас учили в академии, очень отличается. Отличается оборонный бой. По книге, мы сидим на одном месте и принимаем бой. А на самом деле оказывается, что приходится чаще изменять позиции и иногда переходить в контрнаступления», – продолжает Руслан.

Его подразделение прошло самые горячие точки Донбасса. Он служит в 5-м отдельном штурмовом полке. Это абсолютно новое боевое подразделение, с непривычным для украинской армии оружием. Например, МК-19 – американский танковый гранатомет. Как объясняют военные, он спокойно стреляет на расстоянии в два километра как навесной траекторией, так и прямой. На работу гранатомета – не больше минуты. Сверка: поражена ли цель. И – отход. Места здесь пристреляны.

Есть в подразделении Руслана и американский пулемет М2, 12,7-мм крупнокалиберный системы Джона Браунинга. Это – американский аналог советского ДШК. Стреляет дальше, на семь километров, но и весит больше — шестьдесят килограммов со станиной.

Возле американского пулемета, нацеленного на оккупированную украинскую степь, несколько десятков гильз. Боец с позывным «Швед» говорит, что патронов хватает. Используют в основном для стрельбы по технике противника: «Это если мы «бэху» видим. Или еще если будут наступать, то потом используем. Или если у них минометы работают, то мы их приглушаем, чтобы успокоились».

Кроме американского браунинга в подразделении есть итальянский миномет, очень тихий, и это главное его преимущество. Руслан говорит, что противник на этом участке фронта не очень обучен, но его много: «Вот вчера было. Они вызвали авиацию, я так понимаю. Не буду называть локацию. И, получается, они своих накрыли. А думали, что по нашим войскам отработали».

Солдаты на позиции рассказывают, что, несмотря на это, российская армия пробует наступать под прикрытием артиллерии. Снарядов не жалеют. Стараются ограничить возможности армии украинской.

Пока подразделению Руслана приходится сидеть в обороне. Он уверен, что силы для штурма у ВСУ на этом участке есть. Нужно только подождать, выбрать правильный момент.

— Я думал, когда приду сюда, начнется что-то интересное. А пока не имеем возможности наступать, приходится сидеть в обороне.

– Что дальше?

– Что дальше? Дальше будем праздновать победу, вот что я скажу. Однозначно.

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