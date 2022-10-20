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Сайт Pravo.by «лег» после отмены чиновниками указа Лукашенко

  • 20.10.2022, 12:33
  • 2,888
Сайт Pravo.by «лег» после отмены чиновниками указа Лукашенко

Постановление правительства о «регулировании цен» опубликовали сегодня.

Национальный правовой портал Pravo.by, на котором официально публикуются все законы, перестал работать после публикации постановления правительства о новой системе регулирования цен в Беларуси.

На момент написания новости при попытке зайти на сайт портала или открыть по ссылке опубликованный закон, сервер выдает ошибку и сообщение, что ведутся технические работы.

Постановление правительства «О системе регулирования цен» полностью отменило действие принятого 6 октября постановления Совмина о запрете на повешение цен в Беларуси.

Зато там устанавливается новый порядок ценообразования в магазинах и при оптовых продажах. Также там содержится перечень из 370 позиций, по которым устанавливаются предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые и торговые надбавки.

У всех продавцов в Беларуси есть всего 5 дней, чтобы привести свои цены в соответсвие с новой системой. А чиновникам дали право приостанавливать работу фирм и магазинов из-за нарушений, а еще составлять административные протоколы в отношении таких нарушителей.

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