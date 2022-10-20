Мобилизованный из Бурятии погиб на войне в Украине через 12 дней после получения повестки 6 20.10.2022, 12:37

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Дмитрий Сидоров

Мобилизованных в РФ отправляют на войну без подготовки.

23-летний мобилизованный из Бурятии Дмитрий Сидоров погиб на войне в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию села Илька, уроженцем которого был мужчина.

Сидорова мобилизовали 22 сентября. В Украине он служил водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады в/ч 06705.

«Дмитрий погиб 4 октября 2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины», — рассказали в администрации Ильки.

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