Мобилизованный из Бурятии погиб на войне в Украине через 12 дней после получения повестки

Мобилизованный из Бурятии погиб на войне в Украине через 12 дней после получения повестки6
- 20.10.2022, 12:37
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Мобилизованных в РФ отправляют на войну без подготовки.
23-летний мобилизованный из Бурятии Дмитрий Сидоров погиб на войне в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию села Илька, уроженцем которого был мужчина.
Сидорова мобилизовали 22 сентября. В Украине он служил водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады в/ч 06705.
«Дмитрий погиб 4 октября 2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины», — рассказали в администрации Ильки.