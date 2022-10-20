В Беларуси вводят новые железнодорожные билеты 20.10.2022, 12:48

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Теперь они будут выглядеть почти как обычные чеки.

Пассажирам белорусских поездов придется попрощаться с давно привычными билетами на светло-оранжевой тисненой бумаге. С октября Белорусская железная дорога начала переход на новую технологию оформления билетов с использованием билетопечатающих машин. В связи с этим билеты на поезда с нумерованными местами теперь будут выглядеть по-новому, сообщает компания.

«Информация на билете новой формы станет более понятной и наглядной. Билеты будут печататься на термобумаге (для обеспечения сохранности проездного документа, ее плотность значительно выше, чем у термобумаги, применяемой в торговых сетях)», — говорится в сообщении пресс-службы.

На билете будет двухмерный защитный код и индивидуальный шифр СКНО (средств контроля налоговых органов). Оформлять билеты будут на белорусском или русском языке — по желанию пассажира.

Как поясняют в БелЖД, смысл изменений в том, чтобы оборудовать больше касс, где можно купить билеты на поезда с нумерованными местами. Билеты нового образца можно будет продавать в любом месте, где есть устойчивая связь с системой продаж.

Сначала такие билеты начнут выдавать на вокзалах Бреста, Могилева, Осиповичей и Пинска, а затем постепенно на эту технологию перейдут все пункты реализации билетов. А до того в стране будут одновременно использоваться как новые билеты, так и нынешние бланки на тисненой бумаге.

Нововведение коснется поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. Билеты на международные поезда останутся такими же, как были раньше.

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