ГУР: В России спецслужбы готовят теракты против собственного населения 1 20.10.2022, 12:51

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Фото с сайта uapress.info

Российские военкомы начали распространять специальные «памятки».

Вероятно, российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

«Военкоматы на территории России распространяют «памятки» для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Вроде бы «диверсанты» преподают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. Подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи», – пишет пресс-служба ГУР.

Разведка отмечает, что распространяемые Россией «страшилки» являются отражением реальных действий россиян на временно оккупированных территориях Украины, поскольку после освобождения наших земель от оккупантов было обнаружено много заминированных предметов, бытовых приборов, детских игрушек.

«Вероятно, российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины», - добавляет ГУР.

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