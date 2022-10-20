Белорусская экономика становится «серой» 1 20.10.2022, 12:57

Государство скрывает информацию по финансам от граждан, а они начинают «шифроваться» от государства.

Нацбанк опубликовал свежую статистику о широкой денежной массе — объеме денег, которые есть в белорусской экономике. Какие тренды мы наблюдаем? Об этом пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

С сентября по октябрь она выросла с 54,2 млрд рублей до 55,2 миллиардов, то есть на 1,8% — это достаточно много для одного месяца. Еще важно отметить, что сохраняется большая доля наличных денег в обращении, мало того, она сейчас находится на исторически самых высоких рубежах за последнее десятилетие — 6,1 млрд рублей или 11,1%. Для сравнения, в начале года доля наличных денег в широкой денежной массе была 8,7%.

Количество наличных в белорусской экономике серьезно растет на протяжении последних лет, а точнее — с 2016 года, тогда доля «нала» составляла всего 5% и даже опускалась чуть ниже. Несмотря на то что Беларусь гордится своими многочисленными онлайн-сервисами, кэша почему-то меньше не становится.

Почему 11,1% наличных — это тревожный для правительства показатель? Дело в том, что эти деньги не лежат в банках. Ведь когда они находятся на счетах, ими можно управлять, четко понимать, что происходит, вносить, если необходимо, коррективы в экономическую политику, направлять средства на кредитование экономики. Когда десятая часть денежной массы в наличке, все эти миллиарды находятся как будто в тени, и очень трудно спрогнозировать, где они «вылезут». А что, если неожиданно, после очередного неудачного выступления Лукашенко, значимая часть населения схватит свои наличные и побежит покупать в обменниках доллары или евро?

Большое количество налички также может говорить о том, что в стране все больше развиваются серые зоны экономики. Все больше и больше платежей проходит мимо всевидящего ока государства. Также 11,1% косвенно подтверждают потерю доверия у населения к банкам, а в их лице — к государству. Последний раз такой высокий процент налички регистрировался во время кризисного 2011 года. Если хотите, мы видим тенденцию, которую можно назвать «коллективной мудростью», которая как бы нам на что-то намекает…

Ирония заключается в том, что начался обоюдный процесс. Государство сегодня все больше закрывает информацию по экономическим данным для населения, но при этом оно рассчитывает максимально контролировать денежные потоки граждан. Беларусы же в ответ, испытывая все меньше доверия к государству, уходят в наличку, «шифруя» свои доходы, сбережения и траты.

Еще одно важное изменение: на 9% выросли переводные депозиты предприятий, всего на их счетах свободных денег стало больше на 572 млн. Причем рост показателя продолжается не первый месяц. В августе переводные депозиты выросли на 1 млрд 157 млн рублей. При хорошо работающей экономике можно было бы предположить, что это дополнительная выручка. Но белорусские предприятия сегодня занимаются тем, что пытаются массово наверстать упущенную выгоду от торговли со всем миром, переориентируясь на российский рынок, и о хорошо работающей экономике говорить не приходится. Поэтому можно предположить, что рост денег на счетах — признак того, что государство помогает госпредприятиям, выделяя кредиты, прощая долги или какими-то иными способами. В том числе, вполне вероятно, включая «печатный станок».

На что еще можно обратить внимание? На то, что большая часть всех денег на графике — это депозиты в иностранной валюте. Это больная точка нашей экономики, так как любые скачки курсов валют могут стремительно переформатировать структуру широкой денежной массы. Как только доллару в России, например, «прикажут» быть дороже, это тут же отразится на нашей экономике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».