Оккупанты вошли в режим самоликвидации: 10 крупных небоевых потерь военной авиации РФ 20.10.2022, 13:05

Последним громким случаем стало падение самолета на жилой дом в Ейске.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская военная авиация уже лишилась десяти ценных самолетов общей стоимостью минимум 250 млн долларов – причем это именно небоевые потери. В последнее время дорогостоящая техника уничтожается особо рекордными темпами: только в октябре произошло уже четыре авиакатастрофы, а ведь месяц еще не закончился.

Подробнее об успешной самоликвидации в рядах российских ВВС пишет obozrevatel.com.

17 октября в городе Ейск (Краснодарский край РФ) упал истребитель-бомбардировщик Су-34. Летчик успел катапультироваться, а самолет стоимостью 36 млн долларов влетел в девятиэтажный дом.

Погибли 16 человек, 25 получили травмы разной степени тяжести. По признанию местных жителей, раньше они любили «провожать» взлет самолетов с военного аэродрома, когда те отправлялись «уничтожать нацистов».

Несмотря на заявления российского минобороны о том, что полет был учебным, Су-34 нес на борту полный боекомплект, из-за чего произошла детонация. Соответственно, выполнять «боевые задачи» против Украины он уже никогда не сможет – что, конечно же, радует.

Основная версия ЧП в Ейске – «техническая неисправность». Отметим, это произошло в день, когда Россия атаковала Киев дронами-камикадзе: как говорится, карма в действии.

День 9 октября стал урожайным: в Ростовской области в районе хутора Сибирьки потерпел крушение Су-24, а возле хутора Рогалик упал Су-25.

1 октября на военном аэродроме «Бельбек» в оккупированном Крыму самоликвидировался еще один военный самолет. При взлете он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился с горы и загорелся. На борту сдетонировал боезапас и произошел взрыв.

В России упорно скрывали подробности. Однако по данным Defense Express, был уничтожен редкий МиГ-31 с «Кинжалом» (российский гиперзвуковой ракетный комплекс).

Летчик погиб, катапультироваться смог только штурман.

11 сентября также в Крыму упал и истребитель-бомбардировщик Су-34 российских ВКС. Авиакатастрофа произошла на границе Красноперекопского района.

24 июня в Рязани потерпел крушение военно-транспортный Ил-76. Самолет упал в районе Михайловского шоссе на северо-востоке города. Как утверждает российское минобороны, самолет совершил жесткую посадку на грунт «в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя».

На появившихся впоследствии видео можно заметить, что Ил-76 горел, еще находясь в воздухе. При падении самолет задел линии электропередач.

Самолет рухнул в поле недалеко от жилых домов.

21 июня оккупанты потеряли еще один штурмовик Су-25. Он упал на территории хутора Гусев Чертковского района Ростовской области – летчик погиб. В МО РФ быстро заявили, что самолет, конечно же, «выполнял учебно-тренировочный полет». А 17 июня такой же штурмовик самоликвидировался на территории Белгородской области.

8 апреля истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 самоуничтожился в Ленинградской области. Экипаж катапультировался.

А 24 февраля 2022 года – в первый день полномасштабного вторжения России в Украину – в Воронежской области рухнул АН-26. По официальной информации, транспортник «перевозил военное имущество». Шестеро членов экипажа погибли.

Все произошедшие авиакатастрофы – небоевые потери Воздушно-космических сил РФ, главнокомандующим которых с 2017 года является генерал Суровикин (несколько дней назад он встал во главе преступной «СВО»).

Именно ему «отдают должное» в России, обвиняя в уничтожении военной авиации, массовом исходе военных летчиков в гражданскую авиацию. Также Суровикина называют самым ненавидимым руководителем ВКС.

Однако если российская военная авиация будет и дальше самоликвидироваться такими же темпами, значит, хоть что-то в своей жизни Суровикин сделал правильно. Ждем новых падений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».