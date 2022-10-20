Появилось первое в мире шампанское, которое можно пить в невесомости 2 20.10.2022, 13:12

В напитке присутствуют ноты спелых желтых фруктов, персика, лесного ореха и пралине.

Французская винодельня GH Mumm спустя пять лет разработки и тестов представила первое в мире шампанское, которое можно пить в невесомости. Бутылка игристого Mumm Cordon Rouge Stellar отправится на Международную космическую станцию в 2023 году вместе с экипажем Axiom Space, пишет Daily mail.

В шампанском присутствуют ноты спелых желтых фруктов, персика, сухофруктов, лесного ореха и пралине, оттенки ванили и выпечки. Вино полностью соответствует требованиям Французского национального центра космических исследований. Цена напитка еще не определена.

Бутылка Mumm Cordon Rouge Stellar покрыта защитным слоем из авиационного алюминия. Пробку удерживает специальный клапан из нержавеющей стали. При нажатии он выпускает шарик шампанского.

Напиток выходит в виде пены. Его можно поймать в невесомости в небольшой бокал на длинной ножке — он похож на пашотницу.

Винодельня тестировала шампанское во время параболического полета на Airbus. Испытания прошли успешно. Создатели надеются, что вино поможет астронавтам и космическим туристам почувствовать вкус светской жизни даже вдали от Земли.

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