Центробанк России выступил против Путина 1 20.10.2022, 13:17

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Мобилизация привела к бегству сотен тысяч россиян и подорвала экономику.

По мнению экономистов Банка России, приказ президента Владимира Путина о призыве 300 тысяч человек для участия в боевых действиях в Украине подорвал доверие потребителей и деловую активность. Кроме того, мобилизация окажет давление на экономику в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Bloomberg.

«В сентябре восстановление экономической активности застопорилось, и к концу месяца тенденция начала немного ухудшаться», - говорится в отчете исследовательского отдела центрального банка РФ.

«Частичная мобилизация», первая со времен Второй мировой войны, вызвала бегство из страны более 350 тысяч россиян. Согласно отчету, призыв усугубил и без того острую нехватку рабочей силы и «негативно повлиял на доверие потребителей и бизнеса».

«Изменение потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может временно сдержать восстановление потребления в начале четвертого квартала», - говорится в сообщении. Кроме того, «сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может осложнить усилия компаний по устранению ограничений со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы».

Документ подготовлен аналитическим отделом банка, выводы которого не всегда совпадают с официальной позицией регулятора. Ожидается, что центральный банк опубликует обновленный прогноз экономического спада в этом году на заседании по установлению ставок на следующей неделе.

В отчете также отмечены другие экономические последствия путинского вторжения в Украину, отметив, что влияние санкций США и Европы на нефтяной и высокотехнологичный секторы еще не ощущаются.

В нем также говорится, что бегство иностранных компаний с российского рынка после вторжения в феврале создало инфляционное давление, поскольку поставки основных потребительских товаров прекратились.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации на войну против Украины 21 сентября. Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что планировалось набрать 300 тысяч человек, но точная цифра неизвестна.

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