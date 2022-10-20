Услуги не попали в новую систему регулирования цен5
- 20.10.2022, 13:24
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На ЖКХ, транспорт и образование цены можно поднимать.
Услуги не попали в новую систему регулирования цен. Об этом на пресс-конференции в Минске сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Напомним, сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина №713 от 19 октября «О системе регулирования цен».
«Хочу отметить, что услуги в это постановление не включали по причине того, что в нашей стране и так более 60% услуг регулируются действующим законодательством. Ну например, это услуги связи, ЖКХ, транспорта, высшего образования, детского дошкольного, ритуальные услуги и ряд других», — сказал Богданов.