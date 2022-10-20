«Сначала разгромили пехоту»: бойцы ВСУ рассказали о бегстве оккупантов на Изюмском направлении 2 20.10.2022, 13:28

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Украинские десантники выбили врага с важного плацдарма.

О деталях освобождения Харьковщины рассказали украинские десантники, проводившие там контрнаступление. Соответствующее видео «Настоящего времени» и «Радио Свободы» появилось в Telegram.

Один из наших воинов рассказал: планы были такими масштабными, что в них даже мало кто верил. Другой добавил, что у него была «чуйка», что все пройдет хорошо.

Он пояснил, что они выбивали врага из населенного пункта на Изюмском направлении, который был плацдармом российских сил. Без этой территории дальнейшее наступление могло бы и не произойти.

«Было очень много информации о противнике. Они с апреля были на этом фронте в обороне, и они поймали такую слабину. Они расслабились», – рассказал другой десантник.

В итоге Героям удалось обмануть оккупантов. Десантники зашли на вражеские позиции с таких сторон, где российские войска даже не готовились.

«Мы в начале разгромили очень большое количество пехоты, техники противника. Он понял, что на некоторых участках передний край уже полностью разгромлен. И противник начал массово отступать», – рассказал воин.

Он добавил, что у войск РФ был крайне низкий боевой дух в частности потому, что их командование было далеко и не было на их позициях.

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