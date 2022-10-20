Спутник показал, как РФ накапливает технику на белорусско-украинской границе 10 20.10.2022, 13:38

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Военный аэродром «Зябровка» под Гомелем активно меняется.

Свежие фотографии со спутника свидетельствуют, что на военном аэродроме «Зябровка» у границы с Украиной стало больше российской техники и войск.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Издание обращает внимание, что в течение последнего месяца военный аэродром «Зябровка» под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военных.

Прямая речь источника из Гомельского района: «Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей».

Больше деталей: Так выглядел военный аэродром «Зябровка» 24 августа.

А так это выглядел менее чем через месяц, 16 октября.

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи.

По информации «Радыё Свабода», подобные сооружения в виде курганов можно увидеть, например, в воинской части 1146 зенитно-ракетного полка, которая выполняет задачи по охране Остравецкой АЭС. Там на насыпях установлены радиолокационные станции (см. фото ниже), которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

На спутниковом снимке внизу, сделанном 16 октября, видно, что на территории аэродрома «Зябровка» увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Также видим поезд, который прибыл с горючим.

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