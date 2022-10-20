Взрывы под Новой Каховкой: горит склад боекомплекта армии РФ

Взрывы под Новой Каховкой: горит склад боекомплекта армии РФ4
- 20.10.2022, 13:40
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ПВО россиян пыталась перехватить украинские ракеты, но потерпела фиаско.
В Каховском районе Херсонской области ВСУ избавили оккупантов еще от одного склада с боеприпасами.
О взрывах, которые слышали утром 20 октября жители Новой Каховки, информируют местные телеграмм-каналы.
Отмечается, что система ПВО россиян пыталась отработать по украинским ракетам, но потерпела фиаско.
Фото последствий «прилета» обнародовал канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга. Предварительно известно об уничтожении склада с боекомплектом противника в поселке Плодово Каховского района.
Также есть информация о попадании в районе Маячанского переезда.