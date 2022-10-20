закрыть
20 октября 2022, четверг, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Взрывы под Новой Каховкой: горит склад боекомплекта армии РФ

4
  • 20.10.2022, 13:40
  • 6,812
Взрывы под Новой Каховкой: горит склад боекомплекта армии РФ

ПВО россиян пыталась перехватить украинские ракеты, но потерпела фиаско.

В Каховском районе Херсонской области ВСУ избавили оккупантов еще от одного склада с боеприпасами.

О взрывах, которые слышали утром 20 октября жители Новой Каховки, информируют местные телеграмм-каналы.

Отмечается, что система ПВО россиян пыталась отработать по украинским ракетам, но потерпела фиаско.

Фото последствий «прилета» обнародовал канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга. Предварительно известно об уничтожении склада с боекомплектом противника в поселке Плодово Каховского района.

Также есть информация о попадании в районе Маячанского переезда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип