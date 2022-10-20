Взрывы под Новой Каховкой: горит склад боекомплекта армии РФ 4 20.10.2022, 13:40

6,812

ПВО россиян пыталась перехватить украинские ракеты, но потерпела фиаско.

В Каховском районе Херсонской области ВСУ избавили оккупантов еще от одного склада с боеприпасами.

О взрывах, которые слышали утром 20 октября жители Новой Каховки, информируют местные телеграмм-каналы.

Отмечается, что система ПВО россиян пыталась отработать по украинским ракетам, но потерпела фиаско.

Фото последствий «прилета» обнародовал канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга. Предварительно известно об уничтожении склада с боекомплектом противника в поселке Плодово Каховского района.

Также есть информация о попадании в районе Маячанского переезда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».