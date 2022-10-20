После демарша чиновников Лукашенко включил «заднюю» 15 20.10.2022, 13:51

12,720

Фото: Getty Images

Диктатор заявил, что якобы не запрещал повышать цены в магазинах.

Александр Лукашенко 20 октября заявил, что его приказ 6 октября о полном запрете на повышение цен в магазинах, на самом деле якобы не был «полным запретом».

Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал», — заявил Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что назначил первого вице-премьера Николая Снопкова ответственным за контроль цен. который теперь «головой за это отвечает».

«Что касается заморозки цен, Речь шла о том, что накопили вот столько «жира», и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех: и бизнесменов, предпринимателей, и руководителей государственной формы», — зачиал он. Александр Лукашенко отверг идею, что своим запретом остановил экономику Беларуси.

«Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно быть: ты пришел в торговлю работать — работай, приветствуем. Мы тебе помогали, тебе землю дали, кредиты дали, чтобы построить предприятия, ты принял людей на работу — ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие», — заявил диктатор.

Вот что говорил Александр Лукашенко 6 октября: «С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».

А уже на совещании с силовиками 10 октября рассказал, что в директиве «О недопустимости роста цен» в Беларуси главное не запрет на повышение стоимости товаров. По его словам, «до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».