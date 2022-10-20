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Представитель Минобороны РФ проговорился в прямом эфире об иранских дронах

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  • 20.10.2022, 13:52
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Представитель Минобороны РФ проговорился в прямом эфире об иранских дронах

Гость не учел, что программа идет в прямом эфире.

Директор центра анализа стратегий и технологий. член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов стал участником программы «Что это значит» на российском телеканале РБК.

Гость не учел, что программа идет в прямом эфире и неожиданно для ведущих признался, что российская армия использует для атак на украинские города иранские дроны-камикадзе.

«Мы лодку раскачивать не будем, поэтому очень прошу вас сильно на этих иранских… Потому что это классика — история, что ж…па есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали», — сказал Пухов в прямом эфире.

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