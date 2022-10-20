Как белорусам получить освобождение от транспортного налога 20.10.2022, 13:59

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Собственница авто рассказала о необычной ситуации.

До крайнего срока уплаты транспортного налога осталось меньше месяца. В редакцию av.by обратилась читательница с вопросом: возможно ли временно приостановить начисления?

— Муж на моем автомобиле находился в Киеве, когда начались военные действия. Выехать обратно в Беларусь на авто не было возможности. Супруг вернулся через Польшу на автобусе. Сейчас машина в Украине. Возможно ли частично или полностью освободить от транспортного налога? Какие бумаги нужны и куда обратиться? Регистрационные документы остались с автомобилем, — уточнила читательница.

Законодательством предусмотрено полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога по транспортным средствам, не используемым в предпринимательской деятельности, для физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такое освобождение предоставляется физическим лицам Минским городским, районным, городским (городов областного подчинения) «советом депутатов» либо по их поручению местным исполнительным и распорядительным органом.

Что касается необходимых документов, то их список следует уточнять непосредственно у местных властей, которые будут принимать решение. Все ситуации подобного рода рассматриваются в индивидуальном порядке.

Еще раз напомним: транспортный налог необходимо уплатить в срок до 15 ноября. Он исчисляется на каждую машину, зарегистрированную в ГАИ. Если автомобиль состоит на учете — придется уплатить. Начисления начинаются с месяца, следующего за месяцем, в котором авто было зарегистрировано в Госавтоинспекции, и прекращаются с момента снятия его с учета.

Транспортный налог не исчисляется в отношении следующих транспортных средств:

— которые выпущены не позднее 1991 года (то есть до 01.01.1992) или сведения о годе выпуска которых отсутствуют;

— категории M1 или M1G, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем (на период по 31 декабря 2025 года);

— специально оборудованных для использования инвалидами;

— в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина;

— снятых с учета до 1 июля 2021 года;

— выбывших из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц.

Также предусмотрены льготы по транспортному налогу. Его ставка уменьшается:

— на 50 процентов в отношении транспортных средств, зарегистрированных за:

- ветеранами Великой Отечественной войны;

- инвалидами I или II группы;

- лицами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста, или лицами, имеющими право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста;

— на 25 процентов — для инвалидов III группы.

Важно! Льгота по снижению ставки транспортного налога на 50 и 25% предоставляется при условии наличия у плательщика действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

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