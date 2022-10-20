Найден крупнейший динозавр-страус из Северной Америки 1 20.10.2022, 14:02

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иллюстрационное фото

Он весит больше 800 килограммов.

Ученые нашли останки орнитомимозавров, или «динозавров, имитирующих птиц». Внешне они напоминали страусов. У этого вида маленькая голова, длинные руки и сильные ноги. Согласно анализу, новым окаменелостям, включая кости стопы, около 85 млн лет. Это самые старые из найденных останков, что позволяет ученым больше узнать о неизвестном до сих пор периоде эволюции североамериканских динозавров, пишет «Хайтек».

Авторы нового исследования установили, что окаменелости, вероятно, представляют собой два отдельных вида орнитомимозавров. Одна особь очень маленькая, а другая — довольно большая, особенно если сравнить пропорции окаменелостей и характер роста внутри костей.

По оценкам ученых, более крупный вид весил более 800 кг, а вторая особь, скорее всего, все еще развивалась, когда умерла. Это делает его одним из крупнейших орнитомимозавров, когда-либо обнаруженных.

Обнаруженные динозавры из Миссисипи, напоминающие страусов, одни из самых больших в мире. Полученные данные улучшили понимание среды обитания динозавров в восточной части Северной Америки.

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