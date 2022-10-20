Видеофакт: Украинский беспилотник сбросил девять бомб на позиции российских военных 3 20.10.2022, 14:02

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иллюстрационное фото

Все оккупанты погибли.

Подразделения ВСУ продолжают бомбардировки российских оккупантов, сбрасывая с дронов на позиции россиян осколочные боеприпасы.

Итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео эффективной бомбардировки, во время которой беспилотник сбросил 9 боеприпасов на группу российских военных.

При этом все, кто находился в зоне поражения снарядов и их осколков, погибли.

На опубликованных кадрах точечные сбросы боеприпасов «ВОГ-17» (выстрел осколочный гранатометный) калибра 30 мм.

«Один из многобомбовых беспилотников Украины сбросил 9 (!) боеприпасов на группу российских солдат... Одну бомбу за другой, причем некоторые упали всего в нескольких сантиметрах от голов россиян. Теперь все мертвы», - отметил он.

One of Ukraine's multi-bombs drones dropped 9 (!) ammunitions on a group of russian soldiers... one bomb after another - with some coming down just a few inches from russian heads.



All dead now.



Therefore: watch at your own peril!pic.twitter.com/E737vzBRpD — Thomas C. Theiner (@noclador) October 19, 2022

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