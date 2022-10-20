РФ перебросила из Сирии в Украину свою ПВО и военных 1 20.10.2022, 14:13

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Это может изменить мнение Израиля о помощи ВСУ.

Россия перебросила критически важную военную технику и силы из Сирии в Украину, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных источников на Ближнем Востоке. Перевод статьи приводит «Новое время».

По словам собеседников издания, из Сирии в Украину были переброшены комплексы С-300 и более тысячи военных.

Также два источника NYT говорят об отправке в Украину из Сирии двух батальонов (1200−1600 человек), а один утверждает, что речь идет о гораздо большем количестве военных.

Израильский чиновник заявил, что в Украину также были отправлены несколько российских командиров, которые воевали в Сирии. Он также отметил, что российское военное руководство в Москве стало менее вовлеченным в повседневное управление операциями в этом регионе. Так, Россия стала меньше заниматься военной координацией с Израилем.

Как отмечает издание, вывод С-300 и части российских войск может повлиять на действия Израиля. Источники считают, что его отказ поставлять оружие украинской армии, в частности, связан с опасениями, что россияне смогут применить С-300 против израильских самолетов в Сирии. Еще одна причина — опасения, что Россия начнет препятствовать выезду граждан Израиля.

Газета пишет, что есть признаки того, что Израиль окажет Украине больше помощи, чем в первые месяцы войны, когда его помощь ограничивалась в основном гуманитарными грузами.

По словам высокопоставленных украинских и израильских официальных лиц, Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией, а также предложил изучить останки дронов, которые сбили в Украине.

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