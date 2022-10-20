Костельный комитет Красного костела отказался выносить вещи из помещения 3 20.10.2022, 14:18

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Верующие готовы сами отремонтировать храм без средств из госбюджета.

16 октября состоялось заседание костельного комитета прихода Святого Симеона и Святой Елены, на котором участники обсудили текущую ситуацию.

Костельный комитет категорически не согласился с вопросом о срочном расторжении договора аренды. Комитет обращает внимание, что приход не имеет ни физических, ни юридических, ни материальных средств. Также комитет обращает внимание на то, что нет доступа к документации, парализовавшей юридическую и финансовую деятельность прихода.

«Нам также не представлен и акт осмотра помещений комплекса зданий Красного костела от 3 октября. Только получив необходимые документы мы можем предметно рассматривать дело и обсуждать варианты действий», — заявляет костельный комитет.

«Поскольку до этого дня ни представителям костельного комитета, ни священникам, служащим в костеле, ни епископам, ни даже митрополиту не была предоставлена возможность увидеть своими глазами повреждения и убедиться в аварийном состоянии костела (а возгорание подтверждено только в пристройке к костелу), мы отказываемся выносить вещи из костела, так как считаем это безосновательным и невозможным по вышеуказанной причине». То, что представителям прихода запрещен вход в костел, а сотрудникам КУП «Минская спадчина» и других организаций он не ограничен, вызывает недоверие и подозрительность», — заявили в костельном комитете.

«Таким образом, все указанные вопросы не решены, а приход остался один на один с угрозой потери костельных ценностей, а именно культовых вещей, архивов, библиотеки, приспособлений и механизмов необходимых при осуществлении ежедневной деятельности костела. Поэтому мы не согласны, что на встрече представителей костела с представителями власти по делу Красного костела 14.10. в Мингорисполкоме получился «конструктивный диалог».

Костельный комитет также предложил сделать нужный ремонт за счет прихода (пожертвования и труд верующих), без привлечения бюджетных средств в скорейший срок.

Костельный комитет единогласно постановил ходатайствовать в компетентные органы о передаче здания костела на баланс прихода.

Напомним, что ночью 26 сентября в костеле произошел пожар. В тот же день администрация Московского района приняла решение временно запретить эксплуатацию здания. Костел отключили от всех коммуникаций. Мингорисполком заявил, что владелец здания, КУП «Минская спадчина», не может выполнять обязательства по договору и потребовал от религиозной общины освободить здание от движимого имущества для «проведения ремонтно-восстановительных работ».

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