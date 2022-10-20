Путин хватается за соломинку 2 20.10.2022, 14:19

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«Военное положения» на оккупированных территориях Украины разоблачает две проблемы Кремля.

Объявление президентом РФ Владимиром Путиным военного положения во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины – еще один признак того, что российский план рушится. Такой шаг помогает диктатору казаться сильным, по крайней мере, для его внутренней аудитории.

Слабость в глазах других для российского диктатора неприемлема, но вторая, еще большая проблема, – это военные провалы «спецоперации» (которая, как надеялся Кремль, не должна была стать войной). Такое мнение высказал журналист Sky News Доминик Вагхорн, ведущий еженедельной программы анализа международных дел.

«Путин – президент, который должен во что бы то ни стало казаться сильным после каждого удара по своему престижу. Как и у всех диктаторов, слабость может быть смертельной», – написал аналитик.

По его словам, часть менее доверчивого населения России уже поняла, что глава Кремля хватается за соломинку.

«Но у него заканчиваются варианты, поскольку его войска продолжают проигрывать то, что русские по закону должны называть «специальной военной операцией», – отметил журналист.

Военное положение обнажает провалы на поле боя. Причем свои задачи не выполнили контрактники и профессиональные солдаты, что «засосало» в «СВО» сотни тысяч новобранцев. Теперь «спецоперация» намного ближе к россиянам, чем пытались создать видимость российские власти.

Вагхорн добавил: Кремль впервые активировал законы, предназначенные только для военного времени.

Напомним, что 19 октября Путин объявил о решении ввести «военное положение» на территории временно оккупированных украинских регионов. Это произошло на заседании совета безопасности РФ.

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