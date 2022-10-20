«Заставили купить котлы за свои деньги, а на льготный тариф не перевели» 20.10.2022, 14:34

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В престижной деревне на Вяче вспыхнул скандал с капремонтом.

Населенные пункты в 5−10 километрах от МКАД считаются элитным пристоличьем. До Минска легко добраться за несколько минут, при этом рядом природа, свежий воздух, да и квартиры стоят чуть дешевле, чем в столичных «спальниках». Читательница realt.by Ольга переехала в такой пригород — деревню Комсомолец, что рядом с водохранилищем Вяча. В целом, своим местом жительства женщина довольна. Единственная проблема, которая волнует ее и остальных жителей дома по улице Комсомольской — затянувшийся капремонт и связанный с ним перевод на льготный тариф по оплате электроэнергии.

Год назад Ольга купила квартиру в старом доме в Комсомольце, сделала ремонт и стала потихоньку обживаться. Говорит, место − красивое, Минск − недалеко. Маршрутки до столицы ходят каждые полчаса, впрочем, семья женщины пользуется машиной. Что касается инфраструктуры, то продуктовый магазин есть прямо в деревне, а школа, детсад и поликлиника находятся в соседней Вишневке, что в двух километрах от дома.

Так дом выглядел до капремонта.

Налаживающийся быт новоселов нарушило сообщение о капремонте. Казалось бы, для дома 1968 года — это благо. Тем более, квартиры, которые ранее жильцы отапливали сами, решили перевести на электричество. Однако жителям двухэтажки на улице Комсомольской не повезло. Бойлеры, электроплиты и котлы им пришлось покупать самим, а перекопанный двор, раздолбанные стены и прочие капремонтные «удовольствия» длятся уже не один месяц, и, видимо не собираются заканчиваться.

Ольга рассказывает, что для их дома данный капремонт − первый. Его заказчиком выступает Минский районный исполнительный комитет, а исполнитель − ЧУП «Смартмен». По первоначально озвученным срокам все работы должны были быть проведены с июля по август, но на деле работы начались только в конце августа и не думают завершаться по сегодняшний день.

− На данный момент большинство работ по договору не выполнено. Крыша не доделана, дверей в подъезде нет, вокруг дома все разрыто, в подъезде висят провода, раздолбаны стены, а никакие работы не ведутся.

Ольга описывает состояние дома и подкрепляет его живописными фотографиями: «Строительные материалы просто валяются под дождем, территория бытовок не огорожена и не закрыта. Окно в подъезде демонтировано и не вставлено. Дверей нет. Белые двери вставили для вида пару дней назад. В подъезде висят провода и раздолблены стены».

Еще одна проблема — перевод дома на электроотопление.

− Котлы, бойлеры, электросчетчики и электроплиты мы покупали сами, не за бюджетные средства. Только с третьего собрания разобрались, что жильцы должны приобретать это все самостоятельно, хотя вроде бы изначально планировалось, что за бюджет. Ладно, купили все сами, хоть это и не дешево, поставили, подключили, а на льготные тарифы нас так и не перевели!

Оказалось, что документы в «Энергосбыт» о переводе жильцов на льготный тариф не готовы и не переданы. Женщина говорит, что в ее квартире электроэнергии «намотало» уже больше чем на 1000 кВт. Как оплачивать такие суммы — непонятно. Для справки: льготный тариф составляет 3 коп./кВт, а общий − 22 коп./кВт.

− В нашем доме проживает многодетная семья и бабушка 80 лет, для них платить по общему тарифу за котел, бойлер и электроплиту по 2000—2500 кВт — просто неподъемное удовольствие. А перевести на льготный тариф нас не могут, пока не сдадут дом в эксплуатацию. В общем, замкнутый круг.

Жильцы боятся, что с такими темпами работ капитальный ремонт, а соответственно и перевод на льготный тариф, затянется надолго. При этом внятной информации о графике и сроках никто предоставить не может: ни исполком, ни УКС, ни ЖКХ, ни исполнители работ. При этом бюджетных средств на капремонт дома было выделено предостаточно — 211 тысяч рублей.

Ответ из исполкома: работы ведутся, но когда завершатся — неизвестно.

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